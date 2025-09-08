Παναθηναϊκός: Ο Τζέριαν Γκραντ ενσωματώθηκε στις προπονήσεις

Στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού μπήκε ο Τζέριαν Γκραντ, επιστρέφοντας στις υποχρεώσεις της ομάδας μετά τη συμμετοχή του στο FIBA AmeriCup με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τζέριαν Γκραντ μπήκε άμεσα σε ρυθμούς προπονήσεων με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ετοιμάζεται για το ταξίδι του προς την Αυστραλία, με αφορμή τη συμμετοχή του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Αμερικανός θα αναχωρήσει για την Αυστραλία το Σάββατο (13/9) μαζί με το πρώτο γκρουπ παικτών της ομάδας, ενώ το δεύτερο γκρουπ – που περιλαμβάνει τους διεθνείς – θα ακολουθήσει στις 16/9, μετά δηλαδή το τέλος του Eurobasket, του οποίου ο τελικός είναι προγραμματισμένος την Κυριακή (14/9).

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Μάριους Γκριγκόνις και Ματίας Λεσόρ θα παραμείνουν στην Αθήνα προκειμένου να ακολουθήσουν θεραπεία, με σκοπό να μην επιβαρυνθούν ενόψει της νέας σεζόν.