Παναθηναϊκός: Ο Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε το βίντεο του τελικού από την vintage κάμερα με τον Ναν να πρωταγωνιστεί

Ο Αμερικανός αμέσως μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου τραβούσε πλάνα και μία εβδομάδα μετά δημοσίευσε το υλικό του
Ο Χέιζ-Ντέιβις
Ο Χέιζ-Ντέιβις με την κάμερα και το τρόπαιο του MVP/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του τελικού και όσον αφορά την απόδοσή του, αλλά και για τη vintage κάμερα που κρατούσε στην απονομή.

Ο Χέιζ-Ντέιβις μία εβδομάδα μετά την κατάκτηση του πρώτου του τροπαίου στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό ανέβασε στο youtube το βίντεο με τα πλάνα που τραβούσε καθ΄ όλη τη διάρκεια της απονομής του Κυπέλλου και όχι μόνο.

Ο Ναν του είπε πως του έκλεψε το βραβείο του MVP αστειευόμενος μετά το τέλος του τελικού. Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια και στο ξενοδοχείο ξεχώρισαν στο βίντεο του Αμερικανού.

 

Το βίντεο του MVP του τελικού ολοκληρώνεται με την υποδοχή από τους φίλους του «τριφυλλιού στο ξενοδοχείο του Ηρακλείου.

