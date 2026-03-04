Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Νίκη τετράδας στη Λεωφόρο ψάχνουν οι πράσινοι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ το απόγευμα (4/3/2026, 18:00) στη Λεωφόρο, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 1η αγωνιστική της Super League.

Με την ψυχολογία στα ύψη από τα σερί θετικά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να νικήσει και πάλι τον ΟΦΗ, προκειμένου να γίνει το απόλυτο φαβορί για την είσοδο στην τετράδα.

Οι πράσινοι ισοβαθμούν με τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση και με νίκη θα ξεφύγουν με 3 βαθμούς, λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους παιχνίδι στη Λιβαδειά.

Τα προβλήματα δεν λείπουν από το πράσινο στρατόπεδο. Οι Σίριλ Ντέσερς, Πέδρο Τσιριβέγια, Γιάννης Κώτσιρας, Μανώλης Σιώπης και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών, ενώ οι Καρόλ Σβιντέρσκι και Ντάβιντε Καλάμπρια είναι τιμωρημένοι και δεν υπολογίζονται για το συγκεκριμένο παιχνίδι από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Την αποστολή των «πράσινων» συνθέτουν οι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ έρχεται από τη σημαντική νίκη επί της ΑΕΛ Novibet στο Παγκρήτιο, αποτέλεσμα που τον ανέβασε στην έκτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ζήση Καραχάλιο (τραυματίας), Μπόρχα Γκονζάλεθ (στην Αργεντινή λόγω γέννησης παιδιού) και Γιάννη Αποστολάκη (τιμωρημένος).

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο και Ισέκα.