Παναθηναϊκός: Οι παίκτες του «τριφυλλιού» επέλεξαν τα νούμερα που θα έχουν στη φανέλα τη φετινή σεζόν

Η έναρξη της προετοιμασίας του μπασκετικού Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για να ξεκινήσει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και ο «οργανισμός» των «πρασίνων» μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα παρκέ -εν μέσω Eurobasket- και επέλεξαν τα νούμερα που θα φορούν στις φανέλες τους!

Όσον αφορά τα μετεγγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού, ο Τι Τζέι Σορτς επέλεξε το «0», ενώ ο Ρισόν Χολμς το «8», αφού το αγαπημένο του 22 είναι… πιασμένο από τον Τζέριαν Γκραντ.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα αγωνίζεται με το «17» στην πλάτη του, ο Βασίλης Τολιόπουλος με το «27» και ο Γιάννης Κουζέλογλου με το «24».

Τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού

#0 – Τι Τζέι Σορτς

#5 – Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

#6 – Τσέντι Όσμαν

#8 – Ρισόν Χολμς

#10 – Κώστας Σλούκας

#17 – Νίκος Ρογκαβόπουλος

#20 – Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

#22 – Τζέριαν Γκραντ

#24 – Γιάννης Κουζέλογλου

#25 – Κέντρικ Ναν

#26 – Ματίας Λεσόρ

#27 – Βασίλης Τολιόπουλος

#40 – Μάριους Γκριγκόνις

#41 – Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

#44 – Ντίνος Μήτογλου

#77 – Ομέρ Γιούρτσεβεν