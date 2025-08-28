Παναθηναϊκός: Οι παίκτες του «τριφυλλιού» επέλεξαν τα νούμερα που θα έχουν στη φανέλα τη φετινή σεζόν

Η έναρξη της προετοιμασίας του μπασκετικού Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένη για να ξεκινήσει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και ο «οργανισμός» των «πρασίνων» μετράει αντίστροφα για την έναρξη της νέας σεζόν.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα παρκέ -εν μέσω Eurobasket- και επέλεξαν τα νούμερα που θα φορούν στις φανέλες τους!
Όσον αφορά τα μετεγγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού, ο Τι Τζέι Σορτς επέλεξε το «0», ενώ ο Ρισόν Χολμς το «8», αφού το αγαπημένο του 22 είναι… πιασμένο από τον Τζέριαν Γκραντ.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα αγωνίζεται με το «17» στην πλάτη του, ο Βασίλης Τολιόπουλος με το «27» και ο Γιάννης Κουζέλογλου με το «24».
Τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού
#0 – Τι Τζέι Σορτς
#5 – Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
#6 – Τσέντι Όσμαν
#8 – Ρισόν Χολμς
#10 – Κώστας Σλούκας
#17 – Νίκος Ρογκαβόπουλος
#20 – Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
#22 – Τζέριαν Γκραντ
#24 – Γιάννης Κουζέλογλου
#25 – Κέντρικ Ναν
#26 – Ματίας Λεσόρ
#27 – Βασίλης Τολιόπουλος
#40 – Μάριους Γκριγκόνις
#41 – Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
#44 – Ντίνος Μήτογλου
#77 – Ομέρ Γιούρτσεβεν