Παναθηναϊκός: Οικογενειακό δείπνο στη Μύκονο πριν την επιστροφή στην Αθήνα

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 78-65 κόντρα στη Μύκονο Betsson και οι παίκτες του μετά τον αγώνα έφαγαν όλοι μαζί σε εστιατόριο του κυκλαδίτικου νησιού.

«Οικογενειακό δείπνο στη Μύκονο» έγραψαν οι πράσινοι στην ανάρτησή τους στα socia media με μία φωτογραφία που δείχνει όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού να κάθονται στο τραπέζι σε καλό κλίμα μετά από ακόμα μία νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πράσινοι μόλις επιστρέψουν στην Αθήνα θα μπουν άμεσα σε κλίμα Euroleague, καθώς την Τρίτη (25/11/25, 21:15) θα υποδεχτούν την Παρτιζάν για την 13η αγωνιστική της διοργάνωσης με στόχο την 4η σερί νίκη τους.