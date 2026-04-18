Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 10-14: Νίκη γοήτρου για τους Πειραιώτες στο πόλο ανδρών

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας με 14-10 του Παναθηναϊκού, για την 8η και τελευταία αγωνιστική της Β’ Φάσης του πρωταθλήματος πόλο ανδρών, σε έναν αγώνα χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Με τον Ολυμπιακό να έχει εξασφαλίσει νωρίτερα την πρώτη θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος πόλο ανδρών και τον Παναθηναϊκό να μην κινδυνεύει στη δεύτερη θέση, η αναμέτρηση των “αιωνίων” στο τέλος της Β’ Φάσης ήταν κυρίως… ψυχολογίας.

Οι Πειραιώτες ήταν όμως εμφανώς ανώτεροι στην πισίνα και έφθασαν σε μία εύκολη νίκη γοήτρου, την τρίτη διαδοχική τους στη σεζόν, κόντρα στους ανεβασμένους φέτος “πράσινους”. Το ματς ήταν ντέρμπι μέχρι και το 6-6, αλλά στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός πάτησε το… γκάζι και με ένα σερί 4-0 έβαλε ουσιαστικά πρόωρο τέλος στο ματς.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-5, 2-4, 2-4

Οι συνθέσεις και τα γκολ

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βάινμπεργκ, Βολτυράκης, Σκουμπάκης 2, Δευτεραίος, Γκιουβέτσης 5, Αλβέρτης, Μελισσάρης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 1, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

Ολυμπιακός (Ε. Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 1, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 3, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Παπαναστασίου 1,Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου