Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-1: Το «τριφύλλι» έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό της Volley League

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 3-1 κόντρα στον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό της Volley League και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Στις τρεις νίκες θα κριθεί η πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός ήταν κοντά στο 2-2 στο τέταρτο σετ του αγώνα, όμως ο Παναθηναϊκός με τρομερό Γκάσμαν στο σερβίς αντέδρασε, ισοφάρισε και έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και με 28-26 έκανε το 1-0 στον ημιτελικό των «αιωνίων».

Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίλσεν των πρασίνων με 23 πόντους με τρομερό ποσοστό 21/31 στις επιθέσεις, ενώ είχε και έναν άσο και ένα μπλοκ.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα το πρώτο σετ του αγώνα, καθώς είχε από την αρχή την υπεροχή και δεν βρήκε καμία αντίσταση από τους παίκτες του Ολυμπιακού, με το τελικό σκορ να είναι 25-15 υπέρ του.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε στο δεύτερο σετ και ισοφάρισε σε 1-1 σχετικά εύκολα, αφού επικράτησε 25-21. Οι πράσινοι πήραν ξανά τα ηνία και το μομέντουμ της αναμέτρησης στο Μέτς και με 25-20 στο τρίτο σετ έκαναν το 2-1 για να πάρουν ξανά το προβάδισμα.

Στο τελευταίο σετ του αγώνα, ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι θα ισοφαρίσει και πως όλα θα κρινόντουσαν στο τάι μπρέικ, όμως ο Γκάσμαν έκανε τρομερό σερί από το σερβίς και το «τριφύλλι» πανηγύρισε τη νίκη και το προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών με τον Ολυμπιακό.

Η σειρά μεταφέρεται στο «Μελίνα Μερκούρη», όπου στις 28 Μαρτίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός της Volley League. Να θυμίσουμε ότι το άλλο ζευγάρι που θα παλέψει για την πρόκριση είναι αυτό του ΠΑΟΚ με τον Μίλωνα, με το πρώτο ματς να είναι αύριο (14/03/26, 20:30) στο κλειστό «Κροίσος Πέρσης».

Τα σετ: 25-16, 21-25, 25-20 28-26.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρέοπουλος): Γκάσμαν 12 (5/10 επ., 5 άσοι, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 7 (4/10 επ., 3 άσοι, 50% υπ. – 30% άριστες), Νίλσεν 23 (21/31 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 7 (4/5 επ., 2 άσοι), Σπιρίτο 1 (1/1 επ.), Πρωτοψάλτης 6 (6/16 επ., 58% υπ. – 33% άριστες) / Χανδρινός (λ., 59% υπ. – 41% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσος), Ανδρεόπουλος 9 (8/12 επ., 1 μπλοκ, 83% υπ. – 42% άριστες).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 5 (4/4 επ., 1 άσος), Σέντλατσεκ 11 (8/23 επ., 3 μπλοκ, 20% υπ. – 15% άριστες), Πέριν 9 (9/16 επ., 37% υπ. – 16% άριστες), Ατανασίεβιτς 13 (13/23 επ.), Καβάνα 2 (1/1 επ., 1 άσος), Τζούριτς 11 (6/8 επ., 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 72% υπ. – 36% άριστες), Χασμπάλα 2 (2 άσοι), Δαλακούρας 1 (1/2 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Λινάρδος 1 (1 μπλοκ).