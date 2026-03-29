Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Έτοιμη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ντέρμπι στη GBL

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι του “T-Center Athens” με τον Παναθηναϊκό (30.03.2026, 19:00, Newsit.gr), με τους Πειραιώτες να μην έχουν κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού να βγάζουν κανονικά το πρόγραμμα προπόνησης στο ΣΕΦ, έχοντας στη διάθεσή του όλους τους παίκτες που είναι διαθέσιμοι για το μεγάλο ματς της 23ης αγωνιστικής της GBL.

Θυμίζουμε πως ο Εβάν Φουρνιέ θα μείνει εκτός από το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, μετά την τιμωρία του για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο, ενώ εκτός της 8άδας των ξένων είναι οι ΜακΚίσικ, Τζόσεφ και Φαλ.

Οι επτά ξένοι που έχει στη διάθεσή του ο Ολυμπιακός είναι οι Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Μόντε Μόρις, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ. Έναε εξ αυτών θα μένει εκτός της αναμέτρησης, λόγω του περιορισμού των έξι ξένων.