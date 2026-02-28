Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η απονομή του Κυπέλλου Ελλάδας στους Πειραιώτες για 27η φορά στην ιστορία τους

Η απονομή του Κυπέλλου Ελλάδας
Η απονομή του Κυπέλλου Ελλάδας στον Ολυμπιακό (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έδειξε… μέταλλο τροπαιούχου και “λύγισε” μετά από ένα φινάλε “θρίλερ” τον Παναθηναϊκό με 13-12, κατακτώντας το 27ο Κύπελλο Ελλάδας του πόλο ανδρών στην ιστορία του.

Με μία συγκλονιστική ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να ρίξει στο… καναβάτσο τον Παναθηναϊκό και να φθάσει στην κατάκτηση του τίτλου για 9η συνεχόμενη φορά, στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν έτσι, έξαλλα τη νίκη και την υπεράσπιση του τίτλου τους στη διοργάνωση, με το… γλέντι να περιλαμβάνει και την απονομή του τροπαίου, το οποίο και είναι το νούμερο 341 για τον Ολυμπιακό σε συλλογικό επίπεδο.

Οι τίτλοι του Ολυμπιακού σε όλα τα αθλήματα

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 74

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13

