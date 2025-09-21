Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η διπλή ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά με «νέους κανονισμούς» στη Λεωφόρο

Πως σχολίασε ο Κώστας Καραπαπάς τις διαιτητικές αποφάσεις στο αιώνιο ντέρμπι
Ο Ολυμπιακός είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Αϊτεκίν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού φωνάζουν για την ανατροπή του Ρεμί Καμπελά από τον Τετέ στην περιοχή, σε μία φάση που ο διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι, αλλά τιμώρησε τον Γάλλο ποδοσφαιριστή των πρωταθλητών Ελλάδας με κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Επιπρόσθετα, στο 42′ ο Καλάμπρια ακούμπησε την μπάλα που ήταν στημένη για φάουλ. Ο Καμπελά το είδε, την έκλεψε και έφυγε για να σκοράρει, με τον ρεφέρι να γυρίζει τη φάση πίσω.

Ο Κώστας Καραπαπάς έκανε δύο αναρτήσεις στο ημίχρονο, μία για κάθε περίπτωση.

Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν πολλά παράπονα από τον διαιτητή του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

