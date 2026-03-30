Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ώρα που θα κάνει τζάμπολ το ντέρμπι της GBL και το κανάλι που θα το μεταδώσει

Οι… προβολείς στρέφονται απόψε (30.03.2026) στο στο Telekom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της GBL.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης στη GBL με το απόλυτο 20-0, ενώ ο ο Παναθηναϊκός ακολουθεί στη δεύτερη με 17-4 κι ενώ απομένουν μόνο τέσσερις “στροφές” για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Α1 μπάσκετ των ανδρών.

Το ντέρμπι των “αιωνίων” θα κάνει τζάμπολ στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Φυσικά, θα υπάρξει live ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το Newsit.gr.