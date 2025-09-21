Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Καμίνι η Λεωφόρος στο ντέρμπι αιωνίων

Οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Στο πλευρό του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο κόσμος της ομάδας στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Super League.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής (21/9/2025) στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι πράσινοι δεν είχαν πολλά περιθώρια για απώλεια βαθμών μετά το τραγικό ξεκίνημά τους στο πρωτάθλημα, με τον κόσμο της ομάδας να δίνει βροντερό “παρών” στο γήπεδο, στηρίζοντας τις προσπάθειες των παικτών του Χρήστου Κόντη.

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Οι οργανωμένοι οπαδοί γέμισαν το πέταλο και δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για τη σέντρα του αγώνα.

