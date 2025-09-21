Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Καμίνι η Λεωφόρος στο ντέρμπι αιωνίων

Στο πλευρό του Παναθηναϊκού βρέθηκε ο κόσμος της ομάδας στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική της Super League.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούστηκαν το βράδυ της Κυριακής (21/9/2025) στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι πράσινοι δεν είχαν πολλά περιθώρια για απώλεια βαθμών μετά το τραγικό ξεκίνημά τους στο πρωτάθλημα, με τον κόσμο της ομάδας να δίνει βροντερό “παρών” στο γήπεδο, στηρίζοντας τις προσπάθειες των παικτών του Χρήστου Κόντη.

Οι οργανωμένοι οπαδοί γέμισαν το πέταλο και δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για τη σέντρα του αγώνα.