Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι αιωνίων στο Telekom Center για την Euroleague

Πρώτος ελληνικός εμφύλιος στη φετινή Euroleague ανάμεσα σε 2 από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης
Ο Τσέντι Όσμαν και ο Σάσα Βεζένκοφ
Euroleague, 19η αγωνιστική
21:15, Novasports Prime
Ο Τσέντι Όσμαν και ο Σάσα Βεζένκοφ / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η ώρα για το πρώτο φετινό ντέρμπι αιωνίων στην Euroleague έφτασε. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center (21:15, Novasports Prime, Live από το NewsIt.gr για την 19η αγωνιστική.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι και φέτος δύο από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague και θέλουν τη νίκη για αγωνιστικούς αλλά κυρίως ψυχολογικούς λόγους.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 12-6, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 10-7 και βρίσκονται στην 8η θέση της βαθμολογίας, με ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να παραταχθεί με όλα τα βαριά όπλα του. Μοναδικός αμφίβολος είναι ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αγωνιστεί κανονικά, ενώ εκτός παραμένει φυσικά ο Λεσόρ.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τον Τάισον Γουόρντ και τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ εκτός φυσικά είναι και ο Μουστάφα Φαλ.

Όσον αφορά την παράδοση, σε 28 ευρωπαϊκούς αγώνες μεταξύ τους, ο Ολυμπιακός μετράει 21 νίκες, ενώ οι «πράσινοι» έχουν μόλις 7.

Μάλιστα, η ομάδα του Πειραιά τρέχει ένα σερί εννέα νικών στη Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς η τελευταία επικράτηση του «τριφυλλιού» ήρθε στις 5 Φεβρουαρίου του 2021, σχεδόν πριν πέντε χρόνια.

Οι τρεις διαιτητές οι οποίοι θα διευθύνουν το σπουδαίο ντέρμπι είναι ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα, ο Λετονός Όλεγκς Λάτισεβς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς.

Υπενθυμίζεται ότι το Telekom Center θα είναι κατάμεστο, μιας και έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια για τον αγώνα εδώ και αρκετό καιρό.

Το πρόγραμμα της ημέρας στην Euroleague

19:00 Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας
21:00 Μπασκόνια – Φενερμπαχτσέ
21:15 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – Ολυμπιακός
21:30 Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι BC
22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
303
240
158
113
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo