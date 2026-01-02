Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι αιωνίων στο Telekom Center για την Euroleague

Η ώρα για το πρώτο φετινό ντέρμπι αιωνίων στην Euroleague έφτασε. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center (21:15, Novasports Prime, Live από το NewsIt.gr για την 19η αγωνιστική.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι και φέτος δύο από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague και θέλουν τη νίκη για αγωνιστικούς αλλά κυρίως ψυχολογικούς λόγους.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 12-6, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 10-7 και βρίσκονται στην 8η θέση της βαθμολογίας, με ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να παραταχθεί με όλα τα βαριά όπλα του. Μοναδικός αμφίβολος είναι ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αγωνιστεί κανονικά, ενώ εκτός παραμένει φυσικά ο Λεσόρ.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τον Τάισον Γουόρντ και τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ εκτός φυσικά είναι και ο Μουστάφα Φαλ.

Όσον αφορά την παράδοση, σε 28 ευρωπαϊκούς αγώνες μεταξύ τους, ο Ολυμπιακός μετράει 21 νίκες, ενώ οι «πράσινοι» έχουν μόλις 7.

Μάλιστα, η ομάδα του Πειραιά τρέχει ένα σερί εννέα νικών στη Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό, καθώς η τελευταία επικράτηση του «τριφυλλιού» ήρθε στις 5 Φεβρουαρίου του 2021, σχεδόν πριν πέντε χρόνια.

Οι τρεις διαιτητές οι οποίοι θα διευθύνουν το σπουδαίο ντέρμπι είναι ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα, ο Λετονός Όλεγκς Λάτισεβς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς.

Υπενθυμίζεται ότι το Telekom Center θα είναι κατάμεστο, μιας και έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια για τον αγώνα εδώ και αρκετό καιρό.

Το πρόγραμμα της ημέρας στην Euroleague

19:00 Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Μπασκόνια – Φενερμπαχτσέ

21:15 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι BC

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ