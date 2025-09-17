Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Γερμανός διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν θα σφυρίξει στο μεγάλο ντέρμπι τη Super League

Ο Γερμανός διαιτητής Ντενίζ Αϊτεκίν ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, που θα γίνει στη Λεωφόρο (21.09.2025, 21:00, Newsit.gr).

Ο 47χρονος ρέφερι, τουρκικής καταγωγής, με σπουδαία καριέρα στα γερμανικά και ευρωπαϊκά γήπεδα έχει αποφασίσει πως η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία στην καριέρα του, αφού το καλοκαίρι πρόκειται να αποχωρήσει από την ενεργό δράση και θα είναι αυτός που θα σφυρίξει το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βοηθοί του θα είναι οι, επίσης Γερμανοί, Λάσε Λουτσιάνο Κοσλόφσκι και Μαρκ Μπορς, 4ος ορίστηκε ο Ευαγγέλου και στο VAR θα βρίσκεται το δίδυμο Μάρτιν Γκούντερ Αλεξάντερ Περλ και Κουμπαράκης.

Ο Αϊτεκίν είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό. Τον περασμένο Μάιο είχε σφυρίξει το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 4-2 στα πλέι οφ και τον Οκτώβριο του 2021 πάλι το Ολυμπιακός- ΠΑΟΚ 2-1 στο Φάληρο.

Από εκεί και πέρα, το ΑΕΛ – ΑΕΚ θα σφυρίξει ο Μόσχου (VAR Φωτιάς), το ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός ο Σιδηρόπουλος (VAR Ευαγγέλου), ενώ το Κηφισιά – Άρης ο Γιουματζίδης (VAR Κουμπαράκης).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά…

Κηφισιά – Άρης

(Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος, Α’ Βοηθός: Μπούμπλιαμ Ράινχαρντ, Β’ Βοηθός: Δελησούδας Αθανάσιος, 4ος: Φώτιας Βασίλειος, VAR: Κουμπαράκης Στέφανος, AVAR: Κόκκινος Γεώργιος)

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος

(Διαιτητής: Τσιμεντερίδης Σταύρος, Α’ Βοηθός: Καραγκιζόπουλος Ιωάννης, Β’ Βοηθός: Μπαλιάκας Αλέξανδρος, 4ος: Μπουρουζίκας Θωμάς, VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος, AVAR: Ανδριανός Κωνσταντίνος)

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

(Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος, Α’ Βοηθός: Μηνουδάκης Ιωάννης, Β’ Βοηθός: Μυστακίδης Βασίλειος, 4ος: Μαχαίρας Ευστράτιος, VAR: Παπαδόπουλος Ιωάννης, AVAR: Μέγας Αλέξανδρος)

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

(Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος, Α’ Βοηθός: Κολλαϊκος Άγγελος, Β’ Βοηθός: Αργυρός Ισίδωρος, 4ος: Μυλοπούλου Αναστασία, VAR: Ευαγγέλου Άγγελος, AVAR: Τσιοφλίκη Ανατολή)

ΑΕΛ – ΑΕΚ

(Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος, Α’ Βοηθός: Κωσταράς Πολυχρόνης, Β’ Βοηθός: Δημητριάδης Λάζαρος, 4ος: Τσακαλίδης Αλέξανδρος, VAR: Φωτιάς Βασίλειος, AVAR: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος)

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

(Διαιτητής: Βεργέτης Χρήστος, Α’ Βοηθός: Φωτόπουλος Ανδρέας, Β’ Βοηθός: Σταϊκος Κωνσταντίνος, 4ος: Κουκούλας Παναγιώτης, VAR: Τζήλος Αθανάσιος, AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

(Διαιτητής: Ντενίζ Αϊτεκίν, Α’ Βοηθός: Λάσε Κόσλοφσκι, Β’ Βοηθός: Μαρκ Μπόρσχ, 4ος: Άγγελος Ευαγγέλου, VAR: Γκίντερ Αλεξάντερ Μάρτιν Περλ, AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης)