Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο

Σε αρκετές αλλαγές προχώρησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Χρήστου Κόντη
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στο φινάλε των playoffs της Super League
Δείτε τις ενδεκάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για το ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούονται στη Λεωφόφο για την 4η αγωνιστική της Super League, με τους πράσινους να θέλουν τη νίκη, προκειμένου να πανηγυρίσουν το πρώτο τρίποντό τους στη σεζόν και τους Πειραιώτες να θέλουν το διπλό για να εδραιωθούν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο των νικών.

Ο Χρήστος Κόντης ντεμπουτάρει στον πάγκο του Παναθηναϊκό και παρατάσσει χωρίς εκπλήξεις τους πράσινους.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ντέσερς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι.

 
 
 
 
 
Από την πλευρά του, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα με την Πάφο για το Champions League.

 
 
 
 
 
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Καμπελά, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο των Πειραιωτών είναι οι: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Εσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Γιαζίτζι και Ταρέμι.

