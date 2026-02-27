Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στον τελικό του Κυπέλλου πόλο: Η ημέρα, η ώρα και το κανάλι του τελικού

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα παλέψουν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο, όπως ακριβώς είχε γίνει και την περασμένη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός συνάντησε κάποιες δυσκολίες απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά θα είναι και πάλι παρών -για 14η συνεχόμενη χρονιά- στον τελικό του κυπέλλου πόλο ανδρών. Οι “ερυθρόλευκοι” αναδείχθηκαν νικητές του δεύτερου ημιτελικού του final-4, που διεξάγεται στο κολυμβητήριο “Κύπρος” της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη, καθώς επικράτησαν 15-8 της “αμφίβιας ταξιαρχίας”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον τελικό η πειραϊκή ομάδα θα διεκδικήσει τον ένατο συνεχόμενο τίτλο της στο θεσμό, με αντίπαλο -όπως και πέρυσι- τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά (και τέταρτη συνολικά) στον τελικό του κυπέλλου πόλο, καθώς επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επικράτησε 15-11 του Πανιωνίου, στον πρώτο ημιτελικό του final-4.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο κλειστό κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη το Σάββατο (28/2/2026) και θα ξεκινήσει στις 17:30.

Η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.