Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στον τελικό του Κυπέλλου πόλο: Η ημέρα, η ώρα και το κανάλι του τελικού

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο κλειστό κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα παλέψουν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο, όπως ακριβώς είχε γίνει και την περασμένη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός συνάντησε κάποιες δυσκολίες απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά θα είναι και πάλι παρών -για 14η συνεχόμενη χρονιά- στον τελικό του κυπέλλου πόλο ανδρών. Οι “ερυθρόλευκοι” αναδείχθηκαν νικητές του δεύτερου ημιτελικού του final-4, που διεξάγεται στο κολυμβητήριο “Κύπρος” της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη, καθώς επικράτησαν 15-8 της “αμφίβιας ταξιαρχίας”.

Στον τελικό η πειραϊκή ομάδα θα διεκδικήσει τον ένατο συνεχόμενο τίτλο της στο θεσμό, με αντίπαλο -όπως και πέρυσι- τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά (και τέταρτη συνολικά) στον τελικό του κυπέλλου πόλο, καθώς επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επικράτησε 15-11 του Πανιωνίου, στον πρώτο ημιτελικό του final-4.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο κλειστό κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη το Σάββατο (28/2/2026) και θα ξεκινήσει στις 17:30.

Η μετάδοση θα πραγματοποιηθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
168
149
105
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo