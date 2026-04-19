Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι στη Λεωφόρο με τους Πειραιώτες να «καίγονται» για τη νίκη

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί για τελευταία φορά στην ιστορία του τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (19/04, 21:00, Live από το Newsit.gr), πριν “μετακομίσει” στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια στο Βοτανικό, σε ένα “αιώνιο” ντέρμπι με… μονόπλευρο ενδιαφέρον.

Ο Ολυμπιακός έχει μείνει στο -5 από την ΑΕΚ στην πρώτη θέση της Super League και “καίγεται” για τη νίκη στη Λεωφόρο, κόντρα σε έναν Παναθηναϊκό που σκέφτεται περισσότερο τη νέα σεζόν, αλλά έδειξε και στην πρεμιέρα των πλέι οφ στην Τούμπα, ότι δεν θα… χαριστεί σε κανέναν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “πράσινοι” συνεχίζουν να έχουν ελπίδες και για ένα καλύτερο πλασάρισμα στα πλέι οφ των θέσεων 1-4, γεγονός που προοικονομεί ένα σπουδαίο ματς στη 2η αγωνιστική της Super League. Οι Πειραιώτες από την άλλη πλευρά, θέλουν να αφήσουν τις “άσφαιρες” αναμετρήσεις του τελευταίου καιρού για να μπουν ξανά “ζεστά” στη “μάχη” για τον τίτλο.

Η προαναγγελία της Super League

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί έξι φορές για τη διαδικασία των Playoffs με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό και υπάρχει απόλυτη ισορροπία στις αναμετρήσεις τους με δύο νίκες των Πρασίνων, δύο του Ολυμπιακού και δύο ισοπαλίες.

Η αναμέτρηση τους για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με ισοπαλία (1-1), ενώ στον Β’ Γύρο υπήρξε νίκη του Παναθηναϊκού στον Πειραιά με 1-0. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τους Πράσινους έπειτα από ένα αήττητο οκτώ αναμετρήσεων που είχε δημιουργήσει ο Ολυμπιακός εντός και εκτός έδρας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος (3 νίκες – 5 ισοπαλίες).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί των Ερυθρολεύκων ήταν στις 4 Φεβρουαρίου 2024 με 2-0 και από τότε υπάρχουν τέσσερις ισοπαλίες μεταξύ τους και μια νίκη του Ολυμπιακού.

73 ΑΓΩΝΕΣ

22 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

31 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

20 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΚΟΛ 72-74