Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, Τσιτσιπάς και Σάκκαρη στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Telekom Center για την 19η αγωνιστική της Euroleague μονοπωλεί το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/1/2025).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα υπάρχουν και οι αγώνες του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη για το United Cup.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιαπωνία United Cup Μαρία Σάκκαρη – Ναόμι Οσάκα τένις

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιαπωνία United Cup Στέφανος Τσιτσιπάς – Σιντάρο Μοσιζούκι τένις

18:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Βενέτσια Eurocup

19:00 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Αχλί – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

20:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ζιλ Βισέντε – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports 2HD Έιμπαρ – Μιράντες Ποδόσφαιρο

21:45 Novasports 6HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

22:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Χετάφε La Liga