Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός live για την 25η αγωνιστική της Super League

Οι πράσινοι θέλουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους σε Ελλάδα και Ευρώπη
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
25η αγωνιστική
2ο ημίχρονο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο για την 25η αγωνιστική της Super League.

22:04 | 15.03.2026
Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο μέρος και σφυροκοπά τον Παναιτωλικό
21:49 | 15.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες

21:48 | 15.03.2026

Ελάχιστες οι καλές στιγμές στο παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να είναι πιο απειλητικός στο ξεκίνημα και τον Παναιτωλικό να αγγίζει το γκολ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους

21:48 | 15.03.2026

Επιστρέφουμε σε λίγο

21:47 | 15.03.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0
21:41 | 15.03.2026
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναιτωλικό

Ο Ματσάν έκανε ιδανικό πλασέ μέσα στην περιοχή, η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ

21:36 | 15.03.2026
38' Ευκαιρία για τον Παναιτωλικό

Σουτ του Αγκίρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Ο Κότσαρης έδειξε να ελέγχει τη φάση

21:30 | 15.03.2026
Φτάσαμε στο 35', παραμένει το 0-0
21:28 | 15.03.2026
28' Πρώτη μεγάλη στιγμή για τον Παναιτωλικό

Ο Ρότσα βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά ο Ερνάντεθ σταμάτησε το σουτ του

21:24 | 15.03.2026

Τελευταία στιγμή πρόλαβαν τον Αντίνο οι αμυντικοί του Παναιτωλικού

21:24 | 15.03.2026

Οι πράσινοι έχουν δύο καλές τελικές προσπάθειες στην ίδια φάση με Παντελίδη και Αντίνο

21:23 | 15.03.2026

Ο Παναιτωλικός δεν έχει απειλήσει καθόλου την εστία του Παναθηναϊκού

21:16 | 15.03.2026
Φτάσαμε στο 20'

Το παιχνίδι "παίζεται" σε αργό τέμπο, με τις φάσεις να είναι ελάχιστες

21:15 | 15.03.2026

Ενδεικτικό των πειραματισμών του Ισπανού τεχνικού είναι ότι παίζει με τέσσερα εξτρέμ, δύο στην... άμυνα (Παντελίδης, Ζαρουρί) και δύο στην επίθεση (Αντίνο, Τζούρισιτς)

21:12 | 15.03.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει στροφές

Αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά του. Άργησε λίγο καθώς αυτή η ενδεκάδα δεν έχει παίξει ποτέ ξανά, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ξεκουράσει τους "βασικούς" ενόψει Μπέτις

21:05 | 15.03.2026
10' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Παντελίδη, έδιωξε δύσκολα ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού, ο Αντίνο πήρε το ριμπάουντ, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε στους αμυντικούς

21:02 | 15.03.2026

Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά

21:02 | 15.03.2026
Σέντρα στη Λεωφόρο
21:00 | 15.03.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
20:59 | 15.03.2026

O Παναιτωλικός τίμησε τους πρώην ποδοσφαιριστές τουΑνδρέα Τετέι, Σωτήρη Κοντούρη και Λούκας Τσάβες 

20:59 | 15.03.2026

Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε συνολικά εννιά αλλαγές στην ενδεκάδα της ομάδας του σε σχέση με το πρόσφατο ματς με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ

20:59 | 15.03.2026
Στο πάγκο των Αγρινιωτών

Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Ουνάι Γκαρθία, Μλάντεν, Μπελεβώνης, Άλεκσιτς, Μανρίκε, Σατσιάς, Μπρέγκου, Χoυάν Γκαρσία, Μίχαλακ και Νικολάου.

20:58 | 15.03.2026
Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού

Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Ματσάν, Εστέμπαν, Λομπάτο, Αγκίρε και Ρόσα.

20:58 | 15.03.2026
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Τσάβες, Λαφόν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τεττέη, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

20:57 | 15.03.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Κότσαρης, Ερνάντεθ, Κάτρης, Τουμπά, Σισοκό, Αντίνο, Παντελίδης, Κοντούρης, Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι

20:55 | 15.03.2026

Στην 4η θέση και στους 45 βαθμούς το «τριφύλλι», στην 11η με 24 πόντους οι Αγρινιώτες που δίνουν «μάχη» για την παραμονή στην κατηγορία.
 

20:55 | 15.03.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο για την 25η αγωνιστική της Super League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo