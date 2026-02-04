Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 τελικό: Πέρασε από τη Λεωφόρο και πλησίασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο δυο ομάδες βρίσκονται στα playoffs του Europa League και δίνουν «μάχη» για μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Betsson
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Πρώτος αγώνας - COSMOTE SPORT 1
0 - 1
τελικό
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δεν ισχύει πλέον ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 20:30.

22:25 | 04.02.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
22:24 | 04.02.2026

Προβάδισμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τη ρεβάνς να γίνεται στην Τούμπα στις 11 Φεβρουαρίου

22:24 | 04.02.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τον ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού με 1-0
22:18 | 04.02.2026
22:14 | 04.02.2026
4 τα λεπτά του έξτρα χρονου
22:13 | 04.02.2026
22:12 | 04.02.2026
22:07 | 04.02.2026
84'
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

ο Ταμπόρδα στη θέση του Αντίνο

22:07 | 04.02.2026
79
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Ο Καμαρά στη θέση του Τάισον

22:00 | 04.02.2026
72'
Κίτρινη κάρτα στον Χατσίδη
22:00 | 04.02.2026
72'
Τεράστια επέμβαση του Τσιφτσή σε κεφαλιά του Τετέι

Από σέντρα του Αντίνι - Με το ένα χέρι η επέμβαση του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ

21:55 | 04.02.2026
71'
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό

Κάτρης αντί Κοντούρη και Παντελίδης αντί Ζαρουρί

21:55 | 04.02.2026

Στο κέντρο η εκτέλεση του Γιακουμπα΄κη, επέλεξε πλευρά ο Λαφόν

21:54 | 04.02.2026
66'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 0-1 με την εκτέλεση πέναλτι του Γιακουμάκη
21:49 | 04.02.2026
65'
ΠΕΝΑΛΤΙ για τον ΠΑΟΚ

Σε μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Γιακουμάκη - Πήγε να διώξει την μπάλα και κλώτσησε τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, που πρόλαβε και πήρε την κεφαλιά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα

21:48 | 04.02.2026
61'
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Γιακουμάκης και Χατσίδης μέσα, Πέλκας και Μύθου έξω

21:47 | 04.02.2026
21:36 | 04.02.2026
21:34 | 04.02.2026
46'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Βαθιά μπαλιά του Λαφόν, ο Τετέι ξεφορτώθηκε τον Μιχαηλίδη 'εφερε την μπάλα προς τη μεγάλη περιοψή, ο Αντίνο προσπάθησε να μπει στη φάση και να σουτάρει αλλά δεν μπόρεσε, ο Τετέι πήρε την μπάλα, έπιασε το αριστερό σουτ και εστειέ την μπάλα για λίγο άουτ

21:33 | 04.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:32 | 04.02.2026
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, ο Σφιντέρσκι στη θέση του Τσέριν
21:23 | 04.02.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:23 | 04.02.2026
21:17 | 04.02.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Λεωφόρο
21:16 | 04.02.2026
1 λεπτό έξτρα χρονου
21:13 | 04.02.2026
44'
Ο Λαφόν νίκησε τον Πέλκα σε τετ-α-τετ
21:13 | 04.02.2026
21:06 | 04.02.2026
37'

Τρομερή αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, πάσα στον ολομόναχο Οζντόεφ, που έκανε κακό κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στον Λαφόν, να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα

21:04 | 04.02.2026

Ο Κένι τα βρίσκει... σκούρα με τον Αντίνο

21:04 | 04.02.2026
21:03 | 04.02.2026
21:03 | 04.02.2026
21:00 | 04.02.2026
30'

Επέμβαση του Τσιφτσή σε δυνατό σουτ του Τετέι

20:58 | 04.02.2026
28'

Φώναξε ο Παναθηναϊκός για ένα μαρκάρισμα στον Τετέι μέσα στην αντίπαλη περιοχή αλλά δεν δόθηκε κάποια παράβαση

20:57 | 04.02.2026
28'
Κίτρινη κάρτα στον Κένι
20:56 | 04.02.2026
26'
Νέα σημαντική φάση για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ βγήκε ξανά γρήγορα στην επίθεση, ο Πέλκας έπαιξε κάθετα για τον Μύθου, ο οποίος όμως βγήκε πλάγια και το σκάψιμο που επιχείρησε πέρασε άουτ

20:52 | 04.02.2026
25'

Τρομερή ατομική προσπάθεια του Τετει, αλλά μπαίνοντας στη μεγάλη περιοχή έχασε την μπάλα, με τον Κεντζιόρα να τον σταματάει

20:49 | 04.02.2026
21'

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάει σε σετ παιχνίδι κι έτσι να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα

20:47 | 04.02.2026
18'

Σέντρα του Ζαρουρί από δεξιά, ο Τετέι δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή

20:46 | 04.02.2026
16'

Αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, σουτ του Τάισον από θέση αριστερά και εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στον Ίνγκασν και πέρασε κόρνερ

20:46 | 04.02.2026
20:40 | 04.02.2026
20:38 | 04.02.2026
10
Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ

Ο Γέντβαϊ έδιωξε πάνω στη γραμμή το σουτ του Τάισον

20:33 | 04.02.2026
5'
Φάση για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε βαθιά ένα φάουλ από δεξιά, βρίσκοντας τον Μιχαηλίδη στο δεύτερο δοκάρι, με τον Έλληνα στόπερ να κάνει το γύρισμα, το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του Λαφόν

20:31 | 04.02.2026
2'

Βαθιά μπαλιά από τον Παναθηναίκό, ο Μιχαηλίδης έχει πάρει αγκαλιά τον Τετέι, τον έριξε κάτω, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι

20:30 | 04.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:30 | 04.02.2026

Με πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, αλλά και οι διαιτητές φόρεσαν -στην παράταξη- μπλούζες με τα ονόματα των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στη Ρουμανία

20:27 | 04.02.2026
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ / ΠΑΟ - ΠΑΟΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
20:26 | 04.02.2026
Με μπλούζα με τη λέξη «Αθάνατοι» και τα ονόματα των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή του στη Ρουμανία οι δύο ομάδες
20:21 | 04.02.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο
20:20 | 04.02.2026

Ο Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες, καθώς οι Σισοκό, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας, Ντέσερς και Τουμπά απουσιάζουν

20:19 | 04.02.2026
20:18 | 04.02.2026
Στον ημιτελικό ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο 1-1 και όλα θα κριθούν στο γήπεδο των Βοιωτών
20:18 | 04.02.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου

20:17 | 04.02.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.

20:16 | 04.02.2026

Ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια θέλει τη νίκη που θα τουθ δώσει σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Πανθεσσαλικού. Ο Δικέφαλος είναι μέσα σε όλους τους φετινούς του στόχους, καθώς συνεχίζει στην Ευρώπη και είναι και διεκδικητής της Super League

20:13 | 04.02.2026

Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει την κατάκτηση του Κυπέλλου, προκειμένου να σώσει τη χρονιά και να εξασφαλίσει ένα από τα καλά ευρωπαϊκά εισιτήρια για την νέα σεζόν

20:12 | 04.02.2026
Στη Λεωφόρο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες με φόντο το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης
20:12 | 04.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

