Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 τελικό: Πέρασε από τη Λεωφόρο και πλησίασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

46'

Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Βαθιά μπαλιά του Λαφόν, ο Τετέι ξεφορτώθηκε τον Μιχαηλίδη 'εφερε την μπάλα προς τη μεγάλη περιοψή, ο Αντίνο προσπάθησε να μπει στη φάση και να σουτάρει αλλά δεν μπόρεσε, ο Τετέι πήρε την μπάλα, έπιασε το αριστερό σουτ και εστειέ την μπάλα για λίγο άουτ