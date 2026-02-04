Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1 τελικό: Πέρασε από τη Λεωφόρο και πλησίασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δεν ισχύει πλέον ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 20:30.
Προβάδισμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τη ρεβάνς να γίνεται στην Τούμπα στις 11 Φεβρουαρίου
ο Ταμπόρδα στη θέση του Αντίνο
Ο Καμαρά στη θέση του Τάισον
Από σέντρα του Αντίνι - Με το ένα χέρι η επέμβαση του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ
Κάτρης αντί Κοντούρη και Παντελίδης αντί Ζαρουρί
Στο κέντρο η εκτέλεση του Γιακουμπα΄κη, επέλεξε πλευρά ο Λαφόν
Σε μαρκάρισμα του Καλάμπρια στον Γιακουμάκη - Πήγε να διώξει την μπάλα και κλώτσησε τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, που πρόλαβε και πήρε την κεφαλιά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα
Γιακουμάκης και Χατσίδης μέσα, Πέλκας και Μύθου έξω
Βαθιά μπαλιά του Λαφόν, ο Τετέι ξεφορτώθηκε τον Μιχαηλίδη 'εφερε την μπάλα προς τη μεγάλη περιοψή, ο Αντίνο προσπάθησε να μπει στη φάση και να σουτάρει αλλά δεν μπόρεσε, ο Τετέι πήρε την μπάλα, έπιασε το αριστερό σουτ και εστειέ την μπάλα για λίγο άουτ
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Τρομερή αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, πάσα στον ολομόναχο Οζντόεφ, που έκανε κακό κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στον Λαφόν, να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα
Ο Κένι τα βρίσκει... σκούρα με τον Αντίνο
Επέμβαση του Τσιφτσή σε δυνατό σουτ του Τετέι
Φώναξε ο Παναθηναϊκός για ένα μαρκάρισμα στον Τετέι μέσα στην αντίπαλη περιοχή αλλά δεν δόθηκε κάποια παράβαση
Ο ΠΑΟΚ βγήκε ξανά γρήγορα στην επίθεση, ο Πέλκας έπαιξε κάθετα για τον Μύθου, ο οποίος όμως βγήκε πλάγια και το σκάψιμο που επιχείρησε πέρασε άουτ
Τρομερή ατομική προσπάθεια του Τετει, αλλά μπαίνοντας στη μεγάλη περιοχή έχασε την μπάλα, με τον Κεντζιόρα να τον σταματάει
Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάει σε σετ παιχνίδι κι έτσι να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα
Σέντρα του Ζαρουρί από δεξιά, ο Τετέι δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή
Αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, σουτ του Τάισον από θέση αριστερά και εκτός περιοχής, η μπάλα βρήκε στον Ίνγκασν και πέρασε κόρνερ
Ο Γέντβαϊ έδιωξε πάνω στη γραμμή το σουτ του Τάισον
Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε βαθιά ένα φάουλ από δεξιά, βρίσκοντας τον Μιχαηλίδη στο δεύτερο δοκάρι, με τον Έλληνα στόπερ να κάνει το γύρισμα, το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του Λαφόν
Βαθιά μπαλιά από τον Παναθηναίκό, ο Μιχαηλίδης έχει πάρει αγκαλιά τον Τετέι, τον έριξε κάτω, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι
Με πρωτοβουλία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, αλλά και οι διαιτητές φόρεσαν -στην παράταξη- μπλούζες με τα ονόματα των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στη Ρουμανία
Ο Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες, καθώς οι Σισοκό, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας, Ντέσερς και Τουμπά απουσιάζουν
Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Μύθου
Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.
Ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια θέλει τη νίκη που θα τουθ δώσει σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Πανθεσσαλικού. Ο Δικέφαλος είναι μέσα σε όλους τους φετινούς του στόχους, καθώς συνεχίζει στην Ευρώπη και είναι και διεκδικητής της Super League
Ο Παναθηναϊκός κυνηγάει την κατάκτηση του Κυπέλλου, προκειμένου να σώσει τη χρονιά και να εξασφαλίσει ένα από τα καλά ευρωπαϊκά εισιτήρια για την νέα σεζόν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.