Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 82-84 ΤΕΛΙΚΟ: Ο Όσμαν απέκλεισε την ομάδα του Ομπράντοβιτς με τρίποντο στη λήξη

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ στο Περιστέρι, λίγες ημέρες μετά τη «μάχη» τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη νίκη της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς