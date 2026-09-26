Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 82-84 ΤΕΛΙΚΟ: Ο Όσμαν απέκλεισε την ομάδα του Ομπράντοβιτς με τρίποντο στη λήξη

Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό της Κυριακής (27.09.2026, 20:00)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 82-84 ΤΕΛΙΚΟ: Ο Όσμαν απέκλεισε την ομάδα του Ομπράντοβιτς με τρίποντο στη λήξη
Ημιτελικός Super Cup
Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» - Περιστέρι
82 - 84
τελικό
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Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ στο Περιστέρι, λίγες ημέρες μετά τη «μάχη» τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη νίκη της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

23:14 | 26.09.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
23:13 | 26.09.2026
Ο ΠΑΟΚ ΝΙΚΗΤΗΣ
23:13 | 26.09.2026
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ αν και οι διαιτητές θα δουν τη φάση για να σιγουρευτούν
23:13 | 26.09.2026
82-84 στη λήξη
23:13 | 26.09.2026

Μέσα το τρίποντο του Όσμαν

23:12 | 26.09.2026

Άστοχος ο Καλάθης σε τ΄ριποντο

23:10 | 26.09.2026

13,7 δελυτερα για τη λήξη

23:08 | 26.09.2026
82-81 ο Φρανσίσκο - Τρομερό τρίποντο και τάιμ άουτ
23:08 | 26.09.2026
79-81 το σκορ και τάιμ άουτ
23:08 | 26.09.2026

Άστοχος στην πρώτη του βολή

23:08 | 26.09.2026

Βολές ο Καλάθης - 17,3 για τη λήξη

23:06 | 26.09.2026
79-80 ο Φρανσίσκο στα 20 δευτερα
23:05 | 26.09.2026

Τάιμ άουτ

23:03 | 26.09.2026
76-80 με τον Καλάθη
23:03 | 26.09.2026
76-78 ο Λεσόρ και τάιμ άουτ
23:02 | 26.09.2026

1 λεπτό για τη λήξη

23:02 | 26.09.2026

Άστοχοι Φρανσίσκο (1 βολή) και Λεσόρ (2 βολές)

23:01 | 26.09.2026

Φάουλ με τεχνική ποινή ξανά υπέρ του Παναθηναϊκού

23:00 | 26.09.2026
74-78 ο ΠΑΟΚ
22:59 | 26.09.2026

Τρομερή τάπα του Μπάντιο στον Όσμαν

22:59 | 26.09.2026
74-76 με τις βολές του Φρανσίσκο
22:58 | 26.09.2026

5ο του Μήτρου-Λονγκ που πηγαίνει στον πάγκο του ΠΑΟΚ

22:58 | 26.09.2026

Φάουλ κερδισμένο για τον Φρανσίσκο και τεχνική ποινή στον Τρινκέρι

22:57 | 26.09.2026

2:54 για τη λήξη

22:57 | 26.09.2026

3ο φάουλ του Καλάθη

22:57 | 26.09.2026
71-76 το σκορ
22:55 | 26.09.2026

Φάουλ και μια βολή για τεχνική ποινή

22:54 | 26.09.2026

3:22 πριν τη λήξη του αγώνα

22:54 | 26.09.2026
71-75 από τον Φρανσίσκο και τάιμ άουτ
22:54 | 26.09.2026
69-75 ο Καλάθης στη λήξη του χρόνου επίθεσης
22:53 | 26.09.2026

Λάθος επαναφορά από τον Παναθηναϊκό

22:52 | 26.09.2026

4:08 για τη λήξη

22:52 | 26.09.2026

5ο φάουλ του Ταϊρί, πάει στον πάγκο του ΠΑΟΚ

22:51 | 26.09.2026

Φάουλ στον Μπάντιο - 4ο φάουλ του Μήτρου-Λονγκ

22:51 | 26.09.2026
69-73 με τον Ταϊρί
22:51 | 26.09.2026
69-70 με τον Λεσόρ από ασίστ του Φρανσίσκο
22:50 | 26.09.2026
67-70 με 1/2 βολές του Όσμαν
22:50 | 26.09.2026

Άστοχος στην πρώτη

22:49 | 26.09.2026

Βολές για τον Όσμαν

22:49 | 26.09.2026

5:24 για τη λήξη

22:49 | 26.09.2026
67-69 με τον Λεσόρ
22:48 | 26.09.2026
65-69 ο ΠΑΟΚ
22:48 | 26.09.2026
65-67 με τον Μπάντιο
22:47 | 26.09.2026
63-67 και πάλι ο Αλεξάντερ
22:47 | 26.09.2026
63-65 ο ΠΑΟΚ μπροστά
22:47 | 26.09.2026
63-64 ο Αλεξάντερ και θα έχει και μια βολή
22:46 | 26.09.2026
63-62 ο Φρανσίσκο με κοντινό σουτ
22:45 | 26.09.2026

Τραυματίστηκε ο Χουγκάζ και δεν θα συνεχίσει άλλο στο ματς

22:45 | 26.09.2026

Τάιμ άουτ

22:44 | 26.09.2026
61-62 και πάλι ο Φόστερ
22:43 | 26.09.2026
61-60 με το Φόστερ
22:43 | 26.09.2026
61-57 με 1/2 βολές του Μωραΐτη
22:42 | 26.09.2026

Τελικά, χρεώθηκε στον Μήτρου-Λονγκ, το 3ο του

22:42 | 26.09.2026

Ελέγχουν το ριπλέι οι διαιτητές, για να δουν ποιός έκανε τελικά το φάουλ

22:40 | 26.09.2026

Έβαλε την πρώτη ο Μωραΐτης

22:40 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Μωραΐτη - 4ο του Αλεξάντερ

22:40 | 26.09.2026
60-57 ο ΠΑΟΚ με κάρφωμα του Αλεξάντερ
22:39 | 26.09.2026
60-55 με τον Ρογκαβόπουλο
22:37 | 26.09.2026
4η και τελευταία περίοδος
22:37 | 26.09.2026
22:35 | 26.09.2026
58-55 τέλος τρίτης περιόδου
22:34 | 26.09.2026
58-55 με τον Ρογκαβόπουλο
22:34 | 26.09.2026
55-55 με τον Λεσόρ, από ασίστ του Μωραΐτη
22:34 | 26.09.2026
53-55 το σκορ
22:33 | 26.09.2026

Βολές για τον ΠΑΟΚ

22:33 | 26.09.2026
53-54 ο Παναθηναϊκός
22:32 | 26.09.2026

Βολές για τον Μωραΐτη

22:31 | 26.09.2026
52-54 με κάρφωμα του Αλεξάντερ
22:31 | 26.09.2026
52-52 το σκορ
22:30 | 26.09.2026

Βολές για τον Μπάντιο

22:30 | 26.09.2026
50-52 με τον όσμαν
22:28 | 26.09.2026
50-50 με Ερνανγκόμεθ
22:28 | 26.09.2026
47-50 απάντησε ο Μπαντιό
22:27 | 26.09.2026
44-50 με μεγάλο τρίποντο του Χάτζινς
22:27 | 26.09.2026
44-47 με τον Μπαντιό
22:27 | 26.09.2026

Βολές για τον Παναθηναικό

22:26 | 26.09.2026

Για πρώτη φορά στο ματς ο Μωραΐτης στον Παναθηναϊκό

22:25 | 26.09.2026
22:24 | 26.09.2026

Τάιμ άουτ

22:24 | 26.09.2026
43-47 με τον Μουρ
22:23 | 26.09.2026

4ο φάουλ ο Μπόνγκα - Δεν μπόρεσε να "συγκρατήσει" τον Όσμαν

22:22 | 26.09.2026
43-45 μετά από... περιπέτεια
22:22 | 26.09.2026
43-43 με τον Γιαμπουσέλε
22:21 | 26.09.2026

Άστοχος στη βολή - Στη συνέχεια ο Μπόνγκα έκανε φάουλ,το 3ο του στο ματς

22:20 | 26.09.2026
41-43 ο Φρανσίσκο και θα εκτελέσει και μια βολή
22:19 | 26.09.2026
39-43 με τον Μπόνγκα
22:16 | 26.09.2026

4ο φάουλ του Ταίρί για τον ΠΑΟΚ

22:16 | 26.09.2026
37-43 με το Ταϊρί ο ΠΑΟΚ
22:16 | 26.09.2026
37-40 με τον Μπάντιο ο Παναθηναϊκός
22:15 | 26.09.2026
34-40 ο ΠΑΟΚ
22:15 | 26.09.2026
3ο δεκάλεπτο
22:14 | 26.09.2026

Επέστρεψαν στο παρκέ οι δυο ομάδες

22:11 | 26.09.2026

Οι παίκτες δέχονται τις τελευταιες οδηγίες από τους προπονητές τους

22:10 | 26.09.2026

Τη διαφορά μέχρι στιγμής την κάνουν τα 13 επιθετικά ριμπάουντ που έχουν οι Θεσσαλονικείς

22:06 | 26.09.2026

Από τον Παναθηναϊκό ο Ερννγκόμεθ έχει 7 πόντους, 5 ριμπάουντ, ο Μπαντιό 6 πόντους και 1 ασίστ και ο Φρανσίσκο 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 λάθη

22:05 | 26.09.2026

Ο Όσμαν είναι ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ και του παρκέ με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, ενώ ο Μπεν Μουρ έχει 5 πόντους, 8 ριμπάουντ

22:05 | 26.09.2026

Τα στατιστικά του πρώτου μέρους

Παναθηναϊκός: 9/16 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 13/21 βολές, 16 ριμπάουντ (13 αμυντικά - 3 επιθετικά), 6 ασίστ, 9 λάθη, 4 κλεψίματα, 3 μπλοκ

ΠΑΟΚ: 12/22 δίποντα, 3/18 τρίποντα, 5/8 βολές, 25 ριμπάουντ (12 αμυντικά - 13 επιθετικά), 8 ασίστ, 8 λάθη, 5 κλεψίματα
21:58 | 26.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ με το σκορ στο 34-38
21:58 | 26.09.2026

25-16 ο ΠΑΟΚ υπερέχει στα ριμπάουντ

21:58 | 26.09.2026

19 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο

21:57 | 26.09.2026

Άμυνα του Καλάθη στον Γιαμπουσέλε

21:57 | 26.09.2026
21:56 | 26.09.2026
21:55 | 26.09.2026
21:55 | 26.09.2026

Τάιμ άουτ

21:54 | 26.09.2026
34-38 ο Όσμαν
21:54 | 26.09.2026

Άστοχος στη βολή

21:54 | 26.09.2026
34-36 ο Λεσόρ και θα έχει και μια βολή
21:53 | 26.09.2026

Άστοχος στη βολή

21:53 | 26.09.2026
32-36 με τον Μουρ και θα έχει και μια βολή - Ασίστ από Καλάθη
21:52 | 26.09.2026
32-34 ο Παναθηναϊκός στο καλάθι
21:52 | 26.09.2026

Φάουλ στον Λεσόρ και βολές

21:52 | 26.09.2026

τρίτο άστοχο τρίποντο από τον Καλάθη

21:52 | 26.09.2026

1:40 για το ημίχρονο

21:51 | 26.09.2026
30-34 με 1/2 βολές ο Ρογκαβόπουλος
21:49 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Ρογκαβόπουλο

21:49 | 26.09.2026
29-34 ο Όσμαν - Δυο χαμένα αμυντικά ριμπάουντ ο Παναθηναϊκός στη φάση
21:48 | 26.09.2026
29-32 με 1/2 βολές
21:48 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Μουρ

21:47 | 26.09.2026
29-31 με 1/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
21:45 | 26.09.2026

Βολές για τον Ρογκαβόπουλο - Δεν μετράει το καλάθι που έβαλε

21:45 | 26.09.2026
28-31 με τον Ερνανγκόμεθ και τάιμ άουτ
21:44 | 26.09.2026
26-31 μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός με τον Μπάντιο
21:44 | 26.09.2026
24-31 ο Παναθηναϊκός
21:42 | 26.09.2026

Βολές για τον Μπόνγκα

21:41 | 26.09.2026

Τάιμ άουτ

21:41 | 26.09.2026

Έχασε ευκαιρία να μειώσει ο Παναθηναϊκός με Μπόνγκα και Χουάντσο

21:39 | 26.09.2026
23-31 με ντράιβ του Καλάθη
21:39 | 26.09.2026
23-209 με την απάντηση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
21:35 | 26.09.2026
20-29 με τον Χουγκάζ
21:35 | 26.09.2026
20-26 με τον Χουγκάζ
21:34 | 26.09.2026
20-24 με τον Χουάντσο - Πρώτο επιθετικό ριμπάουντ του Παναθηναϊκού
21:33 | 26.09.2026

8:42 για το ημίχρονο

21:33 | 26.09.2026
21:33 | 26.09.2026
21:32 | 26.09.2026
18-24 με 1/2 βολές του Φρανσίσκο
21:31 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Φρανσίσκο

21:31 | 26.09.2026
17-24 με τον Μπόνγκα
21:28 | 26.09.2026
Δεύτερο δεκάλεπτο
21:28 | 26.09.2026
15-24 ΤΕΛΟΣ πρώτης περιόδου
21:27 | 26.09.2026
15-24 με τον Μουρ, μετά από διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ
21:26 | 26.09.2026
15-22 με 1/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
21:25 | 26.09.2026

Βολές για τον Ρογκαβόπουλο

21:24 | 26.09.2026
14-22 ο Μήτρου-Λονγκ με εύκολο λέι απ
21:23 | 26.09.2026
14-20 με τον Μπόνγκα
21:23 | 26.09.2026
12-20 με τρομερό καλάθι του Φόστερ
21:23 | 26.09.2026
12-17 με κάρφωνα του Μπαντιό
21:22 | 26.09.2026
10-17 μειώνει ο Παναθηναϊκός
21:22 | 26.09.2026

Βολές για τον Μπόνγκα

21:21 | 26.09.2026

Στο ματς ο Μήτρου-Λονγκ για τον ΠΑΟΚ, παίζει πλέον με τρία γκαρντ

21:19 | 26.09.2026

Ο Όσμαν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή τους 8 πόντους

21:18 | 26.09.2026
8-17 μπροστά ο ΠΑΟΚ
21:18 | 26.09.2026

Βολές για τον Όσμαν

21:17 | 26.09.2026

5ο ομαδικό φάουλ και για τον Παναθηναϊκό

21:17 | 26.09.2026
21:17 | 26.09.2026
21:17 | 26.09.2026
8-15 με 1/2 βολές του Γάλλου
21:16 | 26.09.2026

Βολές για τον Λεσόρ

21:16 | 26.09.2026

Έφτασε τα 5 φάουλ ο ΠΑΟΚ

21:15 | 26.09.2026
7-15 με τον Όσμαν
21:13 | 26.09.2026

5:33 για το τέλος του πρώτου δεκαλέτου

21:11 | 26.09.2026
7-13 με κάρφωμα του Γιαμπουσέλε από ασίστ του Φρανσίσκο
21:11 | 26.09.2026
5-13 ο Φόστερ και τάιμ άουτ
21:09 | 26.09.2026
5-10 με κάρφωμα του Αλεξάντερ
21:09 | 26.09.2026
5-8 ο ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ
21:07 | 26.09.2026
5-7 με τον Όσμαν και θα εκτελέσει και μια βολή
21:07 | 26.09.2026
5-5 ο Αλεξάντερ από ασίστ του Όσμαν
21:06 | 26.09.2026
5-3 μπροστά ο Παναθηναϊκός
21:06 | 26.09.2026

Βολές ο Μήτογλου

21:05 | 26.09.2026
4-3 ο Αλεξάντερ από τρομερή ασίστ του Καλάθη
21:05 | 26.09.2026
4-1 μπροστά ο Παναθηναϊκός με τις βολές του Φρανσίσκο
21:05 | 26.09.2026

Βολές για τον Φρανσίσκο

21:04 | 26.09.2026

8:53 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

21:04 | 26.09.2026
2-1 ο Καλαϊτζάκης από ασίστ του Φρανσίσκο
21:03 | 26.09.2026
0-1 με 1/2 βολές από τον Όσμαν
21:02 | 26.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Όσμαν

20:55 | 26.09.2026
Ξεκίνησε ο ημιτελικός
20:55 | 26.09.2026

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τους Καλάθη, Ταϊρί, Όσμαν, Χουγκάζ και Αλεξάντερ

20:53 | 26.09.2026

O Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου

20:53 | 26.09.2026

Θα ακούσουμε τον Εθνικό ύμνο και στη συνέχεια θα έχουμε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου

20:51 | 26.09.2026

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

20:51 | 26.09.2026

Παρόντες όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν θα αγωνιστούν, ώστε να παρακολουθήσουν τους συμπαίκτες τους

20:50 | 26.09.2026

Οι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας θα διευθύνουν τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup

20:50 | 26.09.2026

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Μαντζούκας

ΠΑΟΚ (Τρινκέρι): Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης

20:50 | 26.09.2026

Οι 12άδες των δυο ομάδων...

20:49 | 26.09.2026

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει στη διάθεσή του τον τραυματία ΡέιΚουαν Γκρέι, τον Νάσο Μπαζίνα, που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις, και τον Κλίφορντ Ομορούγι, που έμεινε εκτός εξάδας ξένων. Επιστρέφει στη δράση ο Μπριν Ταϊρί

20:49 | 26.09.2026

Οι “πράσινοι” δεν υπολογίζουν στους τραυματίες Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ, ενώ εκτός εξάδας ξένων για το συγκεκριμένο παιχνίδι έμεινε ο Τζέριαν Γκραντ

20:47 | 26.09.2026

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ στο Περιστέρι, λίγες ημέρες μετά τη «μάχη» τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη νίκη της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

20:47 | 26.09.2026

Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό της Κυριακής (27.09.2026, 20:00), μιας και νωρίτερα επικράτησε της ΑΕΚ

ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Οι Πειριαώτες εξασφάλισαν την 5η τους συμμετοχή σε τελικό Super Cup, ψάχνοντας να κάνουν το 5/5
20:47 | 26.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Super Cup στο μπάσκετ

20:47 | 26.09.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
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