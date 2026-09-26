Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 82-84 ΤΕΛΙΚΟ: Ο Όσμαν απέκλεισε την ομάδα του Ομπράντοβιτς με τρίποντο στη λήξη

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ στο Περιστέρι, λίγες ημέρες μετά τη «μάχη» τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη νίκη της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Μέσα το τρίποντο του Όσμαν
Άστοχος ο Καλάθης σε τ΄ριποντο
13,7 δελυτερα για τη λήξη
Άστοχος στην πρώτη του βολή
Βολές ο Καλάθης - 17,3 για τη λήξη
Τάιμ άουτ
1 λεπτό για τη λήξη
Άστοχοι Φρανσίσκο (1 βολή) και Λεσόρ (2 βολές)
Φάουλ με τεχνική ποινή ξανά υπέρ του Παναθηναϊκού
Τρομερή τάπα του Μπάντιο στον Όσμαν
5ο του Μήτρου-Λονγκ που πηγαίνει στον πάγκο του ΠΑΟΚ
Φάουλ κερδισμένο για τον Φρανσίσκο και τεχνική ποινή στον Τρινκέρι
2:54 για τη λήξη
3ο φάουλ του Καλάθη
Φάουλ και μια βολή για τεχνική ποινή
3:22 πριν τη λήξη του αγώνα
Λάθος επαναφορά από τον Παναθηναϊκό
4:08 για τη λήξη
5ο φάουλ του Ταϊρί, πάει στον πάγκο του ΠΑΟΚ
Φάουλ στον Μπάντιο - 4ο φάουλ του Μήτρου-Λονγκ
Άστοχος στην πρώτη
Βολές για τον Όσμαν
5:24 για τη λήξη
Τραυματίστηκε ο Χουγκάζ και δεν θα συνεχίσει άλλο στο ματς
Τάιμ άουτ
Τελικά, χρεώθηκε στον Μήτρου-Λονγκ, το 3ο του
Ελέγχουν το ριπλέι οι διαιτητές, για να δουν ποιός έκανε τελικά το φάουλ
Έβαλε την πρώτη ο Μωραΐτης
Φάουλ και βολές για τον Μωραΐτη - 4ο του Αλεξάντερ
Βολές για τον ΠΑΟΚ
Βολές για τον Μωραΐτη
Βολές για τον Μπάντιο
Βολές για τον Παναθηναικό
Για πρώτη φορά στο ματς ο Μωραΐτης στον Παναθηναϊκό
Τάιμ άουτ
4ο φάουλ ο Μπόνγκα - Δεν μπόρεσε να "συγκρατήσει" τον Όσμαν
Άστοχος στη βολή - Στη συνέχεια ο Μπόνγκα έκανε φάουλ,το 3ο του στο ματς
4ο φάουλ του Ταίρί για τον ΠΑΟΚ
Επέστρεψαν στο παρκέ οι δυο ομάδες
Οι παίκτες δέχονται τις τελευταιες οδηγίες από τους προπονητές τους
Τη διαφορά μέχρι στιγμής την κάνουν τα 13 επιθετικά ριμπάουντ που έχουν οι Θεσσαλονικείς
Από τον Παναθηναϊκό ο Ερννγκόμεθ έχει 7 πόντους, 5 ριμπάουντ, ο Μπαντιό 6 πόντους και 1 ασίστ και ο Φρανσίσκο 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 λάθη
Ο Όσμαν είναι ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ και του παρκέ με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, ενώ ο Μπεν Μουρ έχει 5 πόντους, 8 ριμπάουντ
Τα στατιστικά του πρώτου μέρους
Παναθηναϊκός: 9/16 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 13/21 βολές, 16 ριμπάουντ (13 αμυντικά - 3 επιθετικά), 6 ασίστ, 9 λάθη, 4 κλεψίματα, 3 μπλοκ
25-16 ο ΠΑΟΚ υπερέχει στα ριμπάουντ
19 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο
Άμυνα του Καλάθη στον Γιαμπουσέλε
Τάιμ άουτ
Άστοχος στη βολή
Άστοχος στη βολή
Φάουλ στον Λεσόρ και βολές
τρίτο άστοχο τρίποντο από τον Καλάθη
1:40 για το ημίχρονο
Φάουλ και βολές για τον Ρογκαβόπουλο
Φάουλ και βολές για τον Μουρ
Βολές για τον Ρογκαβόπουλο - Δεν μετράει το καλάθι που έβαλε
Βολές για τον Μπόνγκα
Τάιμ άουτ
Έχασε ευκαιρία να μειώσει ο Παναθηναϊκός με Μπόνγκα και Χουάντσο
8:42 για το ημίχρονο
Φάουλ και βολές για τον Φρανσίσκο
Βολές για τον Ρογκαβόπουλο
Βολές για τον Μπόνγκα
Στο ματς ο Μήτρου-Λονγκ για τον ΠΑΟΚ, παίζει πλέον με τρία γκαρντ
Ο Όσμαν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή τους 8 πόντους
Βολές για τον Όσμαν
5ο ομαδικό φάουλ και για τον Παναθηναϊκό
Βολές για τον Λεσόρ
Έφτασε τα 5 φάουλ ο ΠΑΟΚ
5:33 για το τέλος του πρώτου δεκαλέτου
Βολές ο Μήτογλου
Βολές για τον Φρανσίσκο
8:53 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Φάουλ και βολές για τον Όσμαν
Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τους Καλάθη, Ταϊρί, Όσμαν, Χουγκάζ και Αλεξάντερ
O Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου
Θα ακούσουμε τον Εθνικό ύμνο και στη συνέχεια θα έχουμε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου
Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων
Παρόντες όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν θα αγωνιστούν, ώστε να παρακολουθήσουν τους συμπαίκτες τους
Οι Τηγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας θα διευθύνουν τον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup
Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Μαντζούκας
ΠΑΟΚ (Τρινκέρι): Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης
Οι 12άδες των δυο ομάδων...
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει στη διάθεσή του τον τραυματία ΡέιΚουαν Γκρέι, τον Νάσο Μπαζίνα, που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις, και τον Κλίφορντ Ομορούγι, που έμεινε εκτός εξάδας ξένων. Επιστρέφει στη δράση ο Μπριν Ταϊρί
Οι “πράσινοι” δεν υπολογίζουν στους τραυματίες Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ, ενώ εκτός εξάδας ξένων για το συγκεκριμένο παιχνίδι έμεινε ο Τζέριαν Γκραντ
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ στο Περιστέρι, λίγες ημέρες μετά τη «μάχη» τους στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και τη νίκη της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Super Cup στο μπάσκετ