Αθλητικά

Το συγκλονιστικό φινάλε του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και το μυθικό τρίποντο του Τσέντι Όσμαν στη λήξη

Το τελευταία λεπτό του ημιτελικού του ελληνικού Super Cup βγαλμένο από κάποιο μπασκετικό θρίλερ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο ΠΑΟΚ έκανε τη μεγάλη έκπληξη στα ημιτελικά του Super Cup. Η ομάδα του Αντρέα Τρικέρι πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό (82-84), με τον Τσέντι Όσμαν να πετυχαίνει τρίποντο νίκης στην εκπνοή και να χαρίζει στον “δικέφαλο” την πρόκριση στον τελικό, εκεί όπου θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά στο τελευταίο λεπτό λίγο έλειψε η νίκη να πάει στα χέρια του Παναθηναϊκό. Ο Φρανσίσκο προσπάθησε να “σκοτώσει” τους Θεσσαλονικείς, βάζοντας δυο “τεράστια” τρίποντα και βάζοντας το “τριφύλλι” μπροστά στο σκορ με 82-81.

Ο ΠΑΟΚ είχε την τελευταία κατοχή και την ευκαιρία να πάρει τη νίκη. Ο Καλάθης πήρε το πρώτο τρίποντο, αλλά η μπάλα πήγε στο σίδερο. Ο Χάτζινς, όμως, ήταν εκεί για να πάρει το επιθετικό ριμπάουντ, η μπάλα κατέληξε στον Όσμαν, ο οποίος… τράβηξε τη σκανδάλη!

Με το χρονόμετρο να μηδενίζει, ο Οσμάν σηκώθηκε από την περιφέρεια και εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό με buzzer beater τρίποντο, γράφοντας το τελικό 84-82! Ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί από την πλευρά του ΠΑΟΚ.

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