Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 82-84: Ο Όσμαν «σκότωσε» το «τριφύλλι» με buzzer beater τρίποντο και έστειλε το δικέφαλο στον τελικό του Super Cup

Μετά από ένα συγκλονιστικό ημιτελικό, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό μέσα στο Περιστέρι (82-84) και να περάσει για πρώτη φορά στον τελικό του Super Cup. Ο Τσένσι Όσμαν έβαλε τρίποντο – μαχαιριά στη λήξη και απέκλεισε την πρώην ομάδα του. Ο Φρανσίσκο λίγο έλειψε να δώσει την πρόκριση στους “πράσινους”. Δείτε το live του αγώνα.

Το “θρίλερ” στο Περιστέρι -όπως και η πρόκριση- πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο “δικέφαλος” προσπαθεί να επιστρέψει στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ και έστειλε το πρώτη ηχηρό μήνυμα, νικώντας τον Παναθηναϊκό με 84-82 και παίρνοντας το “εισιτήριο” για τον τελικό του Super Cup. Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο κορυφαίος του παρκέ και αυτός που “σκότωσε” την πρώην ομάδα του, σημειώνοντας νικητήριο τρίποντο στη λήξη.

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Ο “δικέφαλος” είχε το πάνω χέρι για μεγάλο διάστημα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά στο φινάλε με “ήρωα” τον Σιλβέν Φρανσίσκο -που έβαλε δυο “τεράστια” τρίποντα- αλλά ο Τούρκος φόργουορντ ήταν αυτός που είχε την τελευταία… λέξη στο ματς.

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ 15 πόντους μέτρησε ο Κάιλ Αλεξάντερ, 12 ο Μάρκους Φόστερ και 11 ο Μπεν Μουρ, που μάζεψε και 9 ριμπάουντ.

Από πλευράς Παναθηναϊκού, 20 πόντους είχε ο παρολίγον ήρωας των «πράσινων» Φρανσίσκο, ενώ 17 μέτρησε ο Μπράνκου Μπάντιο, 13 ο Ματίας Λεσόρ και 8 μαζί με 9 ριμπάουντ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που επέστρεψε στην ενεργό δράση.

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Το ματς…

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είχαν ένα νευρικό ξεκίνημα, κάνοντας κακές επιθετικές προσπάθειες, με το “τριφύλλι” να σκοράρει κυρίως με βολές και να παρουσιάζει πρόβλημα στο pick and roll των Θεσσαλονικέων. Με τον Όσμαν να… παίρνει φόρα, τον Καλάθη να μοιράζει ασίστ και τον Αλεξάντερ να “ταΐζεται” στη ρακέτα των “πρασίνων”, ο “δικέφαλος” πήρε προβάδισμα στο σκορ (5-13).

Οι δυο ομάδες έκαναν βιαστικές επιθέσεις κι έτσι υπέπεσαν σε φάουλ. Ο Όσμαν συνέχισε να είναι ο κύριος εκφραστής των προσπαθειών της ομάδας, διατηρώντας το προβάδισμά της (8-17). Ο Τούρκος φόργουορντ πήγε στον πάγκο για ανάσες, ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε στην άμυνα, ο Μπόνγκα τον βοήθησε και στις δυο πλευρές του παρκέ, το “τριφύλλι” έκανε ένα σερί 4-0 και μείωσε, αλλά ο Φόστερ πέτυχε μεγάλο τρίποντο για το 12-20. Οι Θεσσαλονικείς έβγαλαν περισσότερη ενέργεια στα ριμπάουντ και έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 9 πόντους (15-24).

Ο Μπόνγκα σκόραρε με το… καλημέρα στο δεύτερο δεκάλεπτο και πίεσε με την άμυνά του τον ΠΑΟΚ (μαζί με τον Μπόνγκα), ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πέρασε στο ματς, σκόραρε και έριξε τη διαφορά στους 4 πόντους (20-24). Οι Θεσσαλονικείς έπαιξαν και πάλι επιθετική άμυνα και με τον Χουγκάζ να βάζει 5 σερί πόντους, ανέβασαν και πάλι τη διαφορά (23-31).

Η αντίδραση του “τριφυλλιού” ήρθε μέσα από την άμυνα, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να ρίχνει τη διαφορά στους 3 πόντους (28-31) και τον Ρογκαβόπουλο να έχει μια εύστοχη βολή για το 29-31. Ο “δικέφαλος” βγήκε και πάλι καλάθια από τον Όσμαν, η ομάδα του Ομπράντοβιτς δεν ήταν εύστοχη στις βολές που πήρε, αλλά έστω κι έτσι, κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια από το… -4 (34-38).

Το ματς κράτησε το σασπένς του. Μπάντιο και Ταϊρί “αντάλλαξαν” τρίποντα, με τους Θεσσαλονικείς να παραμένουν προσηλωμένοι στο σκληρό αμυντικό τους πλάνο. Ο δεύτερος, έφτασε μετά από λίγο στο τέταρτό του φάουλ. Το καλάθι του Μπόνγκα έκανε το 39-43, για να ακολουθήσουν οι πόντοι των Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε και να φέρουν το ματς στα ίσα (43-43).

Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε πανικό. Κατάφερε να κάνει ένα σερί 4-0 (43-47), ενώ είδε τον Μπόνγκα να φτάνει τα 4 φάουλ. Χάτζινς και Μπαντιό σημείωσαν από ένα τρίποντο, κρατώντας τις δυο ομάδες κοντά στο σκορ. Ο Μωραΐτης μπήκε στο ματς για πρώτη φορά και βοήθησε, ο Ερνανγκόμεθ έφερε το ματς στα ίσα με τρίποντο (50-50), με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν καλάθι – καλάθι. Το τρίποντο του Ρογκαβόπουλου ήταν αυτό που διαμόρφωσε το 58-55 της τρίτης περιόδου και που έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.

Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης “τράβηξαν” τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, αλλά πέντε διαδοχικοί πόντοι του Φόστερ έδωσαν στον ΠΑΟΚ και πάλι το προβάδισμα (61-62). Ο Φρανσίσκο έδωσε και πάλι το προβάδισμα στο “τριφύλλι”, αλλά η απάντηση ήρθε από τους σερί πόντους του Αλεξάντερ (63-67).

Το “θρίλερ” συνεχίστηκε μέχρι τέλους, με τον Ταϊρί να βάζει ένα τεράστιο τρίποντο (69-73) πριν αποχωρήσει από το ματς με 5 φάουλ. Ο Καλάθης σκόραρε στη λήξη του χρόνου επίθεσης του ΠΑΟΚ, με τον Φρανσίσκο να κάνει το 71-75 και να κρατάει τον Παναθηναϊκό κοντά στο σκορ.

Μετά από βολές με μια τεχνική ποινή για κάθε ομάδα -σε διαφορετική φάση, όμως- ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο -2 (74-76), αλλά ο Μουρ έδωσε και πάλι ανάσα στο “δικέφαλο” (74-78). Ο Παναθηναϊκός αστόχησε σε 3 βολές, αλλά ο Λεσόρ πήρε σε νέα φάση το ριμπάουντ και μείωσε (76-78). Ο Καλάθης όμως είχε το καθαρό μυαλό και την ψυχραιμία να σκοράρει με φλόουτερ για το 76-80.

Ο Φρανσίσκο πήρε την μπάλα από την επαναφορά και στα 20 δεύτερα πριν τη λήξη εκτέλεσε από το τρίποντο για το 79-80, με τον Καλάθη να έχει στη συνέχεια 1/2 βολές (79-81). Οι “πράσινοι” δεν καθυστέρησαν ξανά και είδαν τον Φρανσίσκο να ρίχνει νέα τρίποντη βόμβα για το 82-81. τα π’αντα όμως κρίθηκαν στην τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης αστόχησε σε δικό του τρίποντο, η μπάλα όμως έφτασε στον Τσέντι Όσμαν ο οποίος έριξε τρίποντη μαχαιριά στη λήξη του χρόνου -που εξετάστηκε για την εγκυρότητά της και στο ριπλέι- για το τελικό 82-84.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 2, Φρανσίσκο 20 (4/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Γιαμπουσέλε 4, Μήτογλου 1, Μαντζούκας, Μωραΐτης 2, Μπάντιο 17 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές), Ρογκαβόπουλος 8 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Λεσόρ 13 (5/6 δίποντα, 3/8 βολές), Μπόνγκα 5, Ερνανγκόμεθ 10 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Ταϊρί 10(2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Όσμαν 18 (5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/7 βολές, 6 ριμπάουντ), Αλεξάντερ 15 (7/10 δίποντα, 1/1 βολή), Χουγκάζ 5 (1/5 τρίποντα), Καλάθης 7 (3/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μήτρου-Λονγκ 3 (1/8 σουτ), Χάτζινκς 3 (1), Φόστερ 12 (1/1 δίποντο, 3/8 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Περσίδης, Μουρ 11 (5/7 δίποντα, 1/3 βολές, 9 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 20/30 δίποντα, 7/18 τρίποντα, 21/36 βολές, 29 ριμπάουντ (24 αμυντικά – 5 επιθετικά), 15 ασίστ, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 13 λάθη, 22 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 25/39 δίποντα, 8/33 τρίποντα, 10/16 βολές, 38 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 17 επιθετικά), 20 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ 11 λάθη, 31 φάουλ