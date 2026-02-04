Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς και ο εξ αναβολής αγώνας της Super League ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/2//2026).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης περιλαμβάνει ακόμα τον αγώνα ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς και πολλές αναμετρήσεις μπάσκετ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/2/2026)
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη Κύπελλο Πόλο Ανδρών
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας Betsson
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας FIBA Europe Cup
18:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
19:00 Novasports 5HD Μπεσίκτας – Άνκαρα Eurocup
19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Πανιώνιος Eurocup
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Μαρούσι Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζελένιτσαρ – Ολυμπιακός CEV Champions League
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας Betsson
21:00 Novasports Start Άρης – Νεπτούνας Κλαϊπέντα Eurocup
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League 2025-26
21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
21:45 Novasports 4HD Μανρέσα – Βενέτσια Eurocup
22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Τορίνο Coppa Italia
22:00 Action 24 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τρουά – Λανς Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership