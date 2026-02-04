Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς και ο εξ αναβολής αγώνας της Super League ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/2//2026).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης περιλαμβάνει ακόμα τον αγώνα ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς και πολλές αναμετρήσεις μπάσκετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/2/2026)

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη Κύπελλο Πόλο Ανδρών

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας Betsson

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας FIBA Europe Cup

18:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

19:00 Novasports 5HD Μπεσίκτας – Άνκαρα Eurocup

19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Πανιώνιος Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Μαρούσι Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζελένιτσαρ – Ολυμπιακός CEV Champions League

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας Betsson

21:00 Novasports Start Άρης – Νεπτούνας Κλαϊπέντα Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League 2025-26

21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

21:45 Novasports 4HD Μανρέσα – Βενέτσια Eurocup

22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Τορίνο Coppa Italia

22:00 Action 24 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ Λιγκ Καπ Αγγλίας

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τρουά – Λανς Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership