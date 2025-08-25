Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ: Οι διαιτητές που ορίστηκαν στις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στα πλέι οφ του Europa League

Ο Βόσνιος διαιτητής, Ιρφάν Πελίτο, θα διευθύνει τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την τουρκική Σάμσουνσπορ, στα πλέι οφ του Europa League, ενώ το ΠΑΟΚ – Ριέκα θα σφυρίξει ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας με 2-1, μετά από ανατροπή της Σαμσουνσπόρ και πλέον θα τα δώσει όλα την ερχόμενη Πέμπτη (28/8) στη Σαμσούντα, με στόχο την είσοδο στη League Phase του Europa League.

Το παιχνίδι των πράσινων στην Τουρκία θα σφυρίξει ο Ιρφάν Πελίτο, από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ο οποίος έχει επίσης διευθύνει το 2022 τον αγώνα του τριφυλλιού με τον ΠΑΟΚ (2-1).

Βοηθοί του θα είναι οι Σενάντ Ιμπρισίμπεγοβιτς και Νταβόρ Μπέλτο. Τέταρτος ο επίσης, Βόσνιος Μίλος Γκίγκοβιτς, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πολ φαν Μπόεκελ.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 από τη Ριέκα στην Κροατία. Στη ρεβάνς του Δικεφάλου στην Τούμπα ορίστηκε ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ με βοηθούς τους Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγκο Πριέτο.

Ο Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα θα είναι ο 4ος και στη θέση του VAR ο Κάρλος ντε Κέρο Γκράντε.