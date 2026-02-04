Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πρώτος ημιτελικός στη Λεωφόρο για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συγκρούονται απόψε (20:30, Cosmote Sports 1) στη Λεωφόρο, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, προκειμένου να πάρει ένα σκορ πρόκρισης για τη ρεβάνς της Τούμπας σε μία εβδομάδα, την ώρα που ο ΠΑΟΚ θα ψάξει ένα αποτέλεσμα στη Λεωφόρο που θα τον κάνει ακόμα μεγαλύτερο φαβορί για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο αγώνας μοιάζει να είναι πιο σημαντικός για τους πράσινους, οι οποίοι παίζουν ουσιαστικά τη χρονιά τους στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, αφού έχουν μείνει πολύ πίσω στο πρωτάθλημα.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ στοχεύει, φυσικά, να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου σ’ όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει μία πολύ σημαντική απουσία, αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 20:30.

Πιθανές 11άδες:

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν – Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος – Κοντούρης, Τσέριν, Μπακασέτας – Παντελίδης, Ζαρουρί – Τετέι.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μεϊτέ – Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον – Μύθου.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ευαγγέλου, ενώ στο VAR θα είναι ο Κροάτης Μπέμπεκ.

ΟΦΗ – Λεβαδειακός: Πρώτη μάχη στο Παγκρήτιο με φόντο τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Δύο από τις πλέον φορμαρισμένες ομάδες κοντράρονται στο Παγκρήτιο (17:00, Cosmote Sport 2) με φόντο το εισιτήριο για τον τελικό που αν έρθει θα είναι ο δεύτερος συνεχόμενος για τους Κρητικούς και ο πρώτος για τους Βοιωτούς.

Ο ΟΦΗ έπειτα από την απώλεια του Super Cup από τον Ολυμπιακό στην παράταση, έχει κερδίσει τα πέντε από τα έξι επόμενα παιχνίδια του μέσα στο 2026. Πιο πρόσφατη επιτυχία το 2-1 επί του Ατρόμητου στο Περιστέρι που ανέβασε την ομάδα του Χρήστου Κόντη στην όγδοη θέση. Φυσικά, ακόμη πιο ψηλά είναι ο Λεβαδειακός που έχει στρογγυλοκαθίσει στην τέταρτη θέση, έχοντας πια συμπληρώσει εννέα παιχνίδια αήττητος (7-2-0) σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο – τελευταία του ήττα το 3-2 από τον ΠΑΟΚ στις 30/11.

Από τον δε ΟΦΗ, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει να ηττηθεί ανεξαρτήτως έδρας από τις 14/11/22 ενώ για τη φετινή σεζόν οι «πράσινοι» θριάμβευσαν με 4-0 στο «Λάμπρος Κατσώνης» (1’ Χισάμ Λαγιούς, 69’ Αλέν Όζμπολτ, 79’ Φαμπρίτσιο Πεντρόζο, 83’ Γιώργος Μανθάτης) στις 21/9, με τους Κρητικούς να ολοκληρώνουν με εννέα παίκτες καθώς αποβλήθηκαν Νίκος Χριστογεώργος (25’) και Τιάγκο Νους (46’).

Το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας



Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

17:00 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Λεβαδειακός

20:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

17:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – ΟΦΗ

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός