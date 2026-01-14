Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Οι ημερομηνίες των αγώνων

Λεβαδειακός - Κηφισιά το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών
Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο του Άρη, ενώ ο ΠΑΟΚ βγήκε νικητής από το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 3-4 ή 5 Φεβρουαρίου στη Λεωφόρο και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στην Τούμπα.

Υπενθυμίζεται ότι το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών συνθέτουν ο φοβερός Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ, ο οποίος έκανε την σούπερ έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 3-4 ή 5 Φεβρουαρίου στο Παγκρήτιο και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στο Λάμπρος Κατσώνης.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

