Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Το πέναλτι του Καλάμπρια και το 1-0 του Γιακουμάκη στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Προβάδισμα για το Δικέφαλο στο παιχνίδι
Ο Καλάμπρια και ο Γιακουμάκης
Το πέναλτι του Καλάμπρια στον Γιακουμάκη/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο 67′ με εκτέλεση πέναλτι του Γιώργου Γιακουμάκη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν αυτός που κέρδισε την παράβαση, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο γήπεδο.

Ο Γιακουμάκης ανατράπηκε από τον Καλάμπρια σε μία διεκδίκηση της μπάλας και είχε την ευκαιρία να δώσει κεφάλι στο σκορ στον ΠΑΟΚ. Δεν την άφησε να πάει χαμένη και με εκτέλεση στο κέντρο της εστίας νίκησε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

 

Μόλις πέντε λεπτά αφότου είχε μπει στον αγώνα ο Έλληνας επιθετικός έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

