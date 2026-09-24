Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Άνετη πρεμιέρα για τους πράσινους στην Εuroleague

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί στο Τelekom Center για την 1η αγωνιστική της Euroleague.
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr
91-70 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη
88-70 από την Παρί
88-68
88-66 από τον Μήτογλου
86-66 με τρίποντο του Γκραντ
83-66 με τρίποντο του Ετιέν
83-63 με 2/2 βολές του Λεσόρ
81-63 μειώνει η Παρί
81-60 με νέο κλέψιμο και κάρφωμα του Λεσόρ
79-60 με κλέψιμο και κάρφωμα του Λεσόρ
77-60 με τρίποντο του Φρανσίσκο
74-60 από τον Ετιέν και πάλι
74-58 από τον Χουάντσο
72-58 με νηέο τρίποντο του Ετιέν
72-55 από τον Ετιέν
72-52 με τρίποντο του Φρανσίσκο
69-52 με τρίποντο του Καβαλιέρ
69-49 από τον Ιφί
69-47 μειώνουν με τρίποντο οι Γάλλοι
69-44 από τον Ιφί
69-42 με 2/2 βολές του Λεσόρ
67-42 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο
64-42 με τρίποντο του Ιφί
65-39 με 2/2 βολές του Μπάντιο
63-39 από τον Ρόντεν
63-37 με 2/2 βολές του Λεσόρ
61-37
61-35 με 1/2 βολές του Λεσόρ
60-35 με τρίποντο του Γιαμπουσέλε
57-35 από τον Γιαμπουσέλε
53-35 με καλάθι και φάουλ του Γιαμπουσέλε
50-35 μειώνουν οι Γάλλοι
50-33 με 2/2 βολές του Μήτογλου
48-33 με κάρφωμα του Ρόντεν
48-31 από τον Μήτογλου
47-31 από τον Γιαμπουσέλε
44-31 από τον Μαντζούκα
45-31 με τρελό buzzer beater του Γιαμπουσέλε
42-31 από τον Ιφί
42-29 με τρίποντο του Ερέρα και πάλι
42-26 με τρίποιντο του Ερέρα
42-23 από τον Γκραντ
40-23 από τον Μήτογλου
38-22 με 2/2 βολές του Λεσόρ
36-22 μειώνει ο Γουόρεν
36-19 με τρομερό κάρφωμα του Φρανσίσκο στον αιφνιαδιασμό
34-19 με καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο
31-19 με 2/2 βολές του Ιφί
Εντυπωσιακό μπάσκετ από την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
31-17 από τον Φρανσίσκο
29-15 με 2/2 βολές του Λεσόρ
27-15 με τρίποντο του Χουάντσο
24-15 με τρίποντο του Ερέρα
24-12 με τρίποντο του Φρανσίσκο
21-12 βάζει και τη βολή ο Γερμανός φόργουορντ
20-12 με καλάθι και φάουλ του Μπόνγκα
18-9 από τον Μπόνγκα
16-7 με τρίποντο του Γιαμπουσέλε
8 πόντους ο νεαρός Έλληνας φόργουορντ
13-5 από τον Μαντζούκα!
11-5 με δεύτερο τρίποντο του Μαντζούκα
8-5 με καλάθι και φάουλ του Μήτογλου
5-5 με τρίποντο του Ρόντεν
5-2 από τον Γκραντ
3-2 μειώνουν οι Γάλλοι
3-0 με τρίποντο του Μαντζούκα
Ο Ομπράντοβιτς ξεκινάει τους Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Μήτογλου, Γκραντ και Γιαμπουσέλε
Με νέο βίντεο ξεκίνησε η παρουσίαση του Παναθηναϊκού
Πέρεθ, Ατάρντ, Ουντιάνσκι οι τρεις ρέφερι του αγώνα
Πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Σέρβο τεχνικό στην ιστορική επιστροφή του στον πράσινο πάγκο
Γουόρεν, Χίφι, Τάρπι, Καβαλιέρ, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φαγιέ, Μόργκαν, Τζόνσον, Χόμες
Εκτός έμειναν οι ανέτοιμοι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ
Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί στο Τelekom Center για την 1η αγωνιστική της Euroleague