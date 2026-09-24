Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Άνετη πρεμιέρα για τους πράσινους στην Εuroleague

Αποθεώθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην είσοδό του στο παρκέ

Πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Σέρβο τεχνικό στην ιστορική επιστροφή του στον πράσινο πάγκο