Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: Άνετη πρεμιέρα για τους πράσινους στην Εuroleague

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Euroleague
1η αγωνιστική
91 - 72
Τελικό
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί στο Τelekom Center για την 1η αγωνιστική της Euroleague.

23:13 | 24.09.2026

Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr

23:13 | 24.09.2026
Άνετη πρεμιέρα για τους πράσινους στην Euroleague
23:12 | 24.09.2026
Παναθηναϊκός - Παρί 91-72 ΤΕΛΙΚΟ
23:09 | 24.09.2026

91-70 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη

23:08 | 24.09.2026

88-70 από την Παρί

23:06 | 24.09.2026

88-68

23:05 | 24.09.2026

88-66 από τον Μήτογλου

23:03 | 24.09.2026

86-66 με τρίποντο του Γκραντ

23:02 | 24.09.2026

83-66 με τρίποντο του Ετιέν

23:00 | 24.09.2026

83-63 με 2/2 βολές του Λεσόρ

22:59 | 24.09.2026

81-63 μειώνει η Παρί

22:58 | 24.09.2026

81-60 με νέο κλέψιμο και κάρφωμα του Λεσόρ

22:58 | 24.09.2026

79-60 με κλέψιμο και κάρφωμα του Λεσόρ

22:57 | 24.09.2026

77-60 με τρίποντο του Φρανσίσκο

22:56 | 24.09.2026

74-60 από τον Ετιέν και πάλι

22:55 | 24.09.2026
34' Τάιμ άουτ στο Telekom Center
22:55 | 24.09.2026

74-58 από τον Χουάντσο

22:54 | 24.09.2026

72-58 με νηέο τρίποντο του Ετιέν

22:54 | 24.09.2026

72-55 από τον Ετιέν

22:51 | 24.09.2026

72-52 με τρίποντο του Φρανσίσκο

22:51 | 24.09.2026
32' Τάιμ άουτ από τον Ομπράντοβιτς
22:49 | 24.09.2026

69-52 με τρίποντο του Καβαλιέρ

22:48 | 24.09.2026

69-49 από τον Ιφί

22:48 | 24.09.2026

69-47 μειώνουν με τρίποντο οι Γάλλοι

22:48 | 24.09.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
22:44 | 24.09.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Παρί 69-44
22:43 | 24.09.2026

69-44 από τον Ιφί

22:42 | 24.09.2026

69-42 με 2/2 βολές του Λεσόρ

22:41 | 24.09.2026

67-42 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο

22:41 | 24.09.2026

64-42 με τρίποντο του Ιφί

22:40 | 24.09.2026

65-39 με 2/2 βολές του Μπάντιο

22:40 | 24.09.2026

63-39 από τον Ρόντεν

22:39 | 24.09.2026

63-37 με 2/2 βολές του Λεσόρ

22:36 | 24.09.2026

61-37

22:34 | 24.09.2026

61-35 με 1/2 βολές του Λεσόρ

22:30 | 24.09.2026

60-35 με τρίποντο του Γιαμπουσέλε

22:29 | 24.09.2026

57-35 από τον Γιαμπουσέλε

22:28 | 24.09.2026
55-35 από τον Μπάντιο και στο +20 ο Παναθηναϊκός
22:27 | 24.09.2026

53-35 με καλάθι και φάουλ του Γιαμπουσέλε

22:26 | 24.09.2026

50-35 μειώνουν οι Γάλλοι

22:24 | 24.09.2026

50-33 με 2/2 βολές του Μήτογλου

22:21 | 24.09.2026

48-33 με κάρφωμα του Ρόντεν

22:20 | 24.09.2026

48-31 από τον Μήτογλου

22:20 | 24.09.2026

47-31 από τον Γιαμπουσέλε

22:20 | 24.09.2026

44-31 από τον Μαντζούκα

22:20 | 24.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:11 | 24.09.2026
42-31 το σκορ του ημιχρόνου! Δεν μέτρησε το τρίποντο του Γιαμπουσέλε
22:03 | 24.09.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Παρί 45-31
22:02 | 24.09.2026

45-31 με τρελό buzzer beater του Γιαμπουσέλε

21:59 | 24.09.2026

42-31 από τον Ιφί

21:58 | 24.09.2026

42-29 με τρίποντο του Ερέρα και πάλι

21:57 | 24.09.2026

42-26 με τρίποιντο του Ερέρα

21:53 | 24.09.2026

42-23 από τον Γκραντ

21:50 | 24.09.2026

40-23 από τον Μήτογλου

21:46 | 24.09.2026

38-22 με 2/2 βολές του Λεσόρ

21:44 | 24.09.2026

36-22 μειώνει ο Γουόρεν

21:44 | 24.09.2026
Στο +17 ο Παναθηναϊκός! Τάιμ άουτ από την Παρί
21:43 | 24.09.2026

36-19 με τρομερό κάρφωμα του Φρανσίσκο στον αιφνιαδιασμό

21:41 | 24.09.2026

34-19 με καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο

21:39 | 24.09.2026

31-19 με 2/2 βολές του Ιφί

21:39 | 24.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:36 | 24.09.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Παρί 31-17

Εντυπωσιακό μπάσκετ από την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

21:34 | 24.09.2026

31-17 από τον Φρανσίσκο

21:33 | 24.09.2026

29-15 με 2/2 βολές του Λεσόρ

21:31 | 24.09.2026

27-15 με τρίποντο του Χουάντσο

21:30 | 24.09.2026

24-15 με τρίποντο του Ερέρα

21:29 | 24.09.2026

24-12 με τρίποντο του Φρανσίσκο

21:28 | 24.09.2026

21-12 βάζει και τη βολή ο Γερμανός φόργουορντ

21:28 | 24.09.2026

20-12 με καλάθι και φάουλ του Μπόνγκα

21:25 | 24.09.2026

18-9 από τον Μπόνγκα

21:23 | 24.09.2026

16-7 με τρίποντο του Γιαμπουσέλε

21:23 | 24.09.2026

8 πόντους ο νεαρός Έλληνας φόργουορντ

21:22 | 24.09.2026

13-5 από τον Μαντζούκα!

21:20 | 24.09.2026

11-5 με δεύτερο τρίποντο του Μαντζούκα

21:19 | 24.09.2026

8-5 με καλάθι και φάουλ του Μήτογλου

21:19 | 24.09.2026

5-5 με τρίποντο του Ρόντεν

21:18 | 24.09.2026
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού
EUROLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΠΑΡΙ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
21:17 | 24.09.2026

5-2 από τον Γκραντ

21:17 | 24.09.2026

3-2 μειώνουν οι Γάλλοι

21:16 | 24.09.2026

3-0 με τρίποντο του Μαντζούκα

21:15 | 24.09.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
21:12 | 24.09.2026
Με εκπλήξεις η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Ο Ομπράντοβιτς ξεκινάει τους Καλαϊτζάκη, Μαντζούκα, Μήτογλου, Γκραντ και Γιαμπουσέλε

21:11 | 24.09.2026

Με νέο βίντεο ξεκίνησε η παρουσίαση του Παναθηναϊκού

21:05 | 24.09.2026

Πέρεθ, Ατάρντ, Ουντιάνσκι οι τρεις ρέφερι του αγώνα


 
 

21:04 | 24.09.2026
EUROLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΠΑΡΙ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:04 | 24.09.2026
Αποθεώθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην είσοδό του στο παρκέ

Πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Σέρβο τεχνικό στην ιστορική επιστροφή του στον πράσινο πάγκο

21:03 | 24.09.2026
Η δωδεκάδα της Παρί

Γουόρεν, Χίφι, Τάρπι, Καβαλιέρ, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φαγιέ, Μόργκαν, Τζόνσον, Χόμες

21:03 | 24.09.2026
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει διαθέσιμο τον Ρογκαβόπουλο

Εκτός έμειναν οι ανέτοιμοι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ

21:01 | 24.09.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας 
 

21:00 | 24.09.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί στο Τelekom Center για την 1η αγωνιστική της Euroleague

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