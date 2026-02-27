Παναθηναϊκός – Παρί ανάλυση: Η χαμένη ενέργεια και ο νέος ηγέτης του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός είχε… ξεμείνει στην Κρήτη και την κατάκτηση του τροπαίου στο Κύπελλο Ελλάδας, με αποτέλεσμα μία σοκαριστική ήττα με 104-99 από την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Παρότι “καιγόταν” για την επιστροφή στις νίκες στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων κόντρα στην Παρί και το τελικό σκορ τον… κολακεύει, αφού ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις ήταν ο μόνος λόγους που κατάφερε να “παλέψει” στο τέλος το ματς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε μία φοβερή εμφάνιση στο ντεμπούτο του με το “τριφύλλι” στην Ευρώπη και αν έπαιρνε το φάουλ στην τελευταία φάση του αγώνα, θα είχε γράψει… ιστορία για τους “πράσινους”.

«Άνευρος» ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Παρί

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 29 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με την Παρί, αλλά βρέθηκε να χάνει με 15 πόντους διαφορά στο ημίχρονο, αφού έπαιζε άμυνα με τα… μάτια για 20 λεπτά αγώνα.

Η Παρί βρήκε δεκάδες ελεύθερα σουτ μέσα στο Telekom Center Athens, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει την απαραίτητη ενέργεια για να αντιδράσει στο γρήγορο παιχνίδι των Παριζιάνων, που “χτύπησαν” την ομάδα του Αταμάν και στο τρανζίσιον.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και τα τρία ματς μέσα σε λίγες ημέρες, είναι σίγουρα μία δικαιολογία για τους “πράσινους”, αλλά η κρισιμότητα του αγώνα με την Παρί και η συνολική εμφάνιση της ομάδας, χτύπησαν νέα “κουδουνάκια” ενόψει της συνέχειας στη Euroleague.

Χέιζ Ντέιβις, εσύ σούπερ σταρ

Το μόνο που μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι με την Παρί, είναι η νέα τρομερή εμφάνιση του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, που επιβεβαιώνει ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα νέο ηγέτη στο… πρόσωπό του.

Μετά το βραβείο του MVP στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, έκανε και φοβερό ντεμπούτο στη Euroleague με τη φανέλα του “τριφυλλιού”, έχοντας 27 πόντους και σχεδόν όλους τους πόντους της ομάδας του στην αντεπίθεση των τελευταίων λεπτών.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έπαιζε για πολύ ώρα… μόνος του κόντρα στην Παρί και αν είχε κερδίσει και το φάουλ στην τελευταία επίθεση, θα είχε οδηγήσει την ομάδα του σε μία ανεπανάληπτη ανατροπή στη Euroleague. Άφησε όμως υποσχέσεις, ότι με την επιστροφή και του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός θα έχει πλέον δύο σούπερ σταρ της διοργάνωσης στη σύνθεσή του.