Παναθηναϊκός – Παρί: Η ώρα του αγώνα και από ποιο κανάλι μπορείτε να τον παρακολουθήσετε

Με ανεβασμένη ψυχολογία, λόγω της άνετης κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στη διοργάνωση με την πράσινη φανέλα. Ο MVP του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας και MVP του περσινού φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μπροστά στους φιλάθλους των “πρασίνων”, στην έδρα της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 16-12 και βρίσκεται στην 9η θέση μετρώντας όμως τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε ματς στη Euroleague. H Παρί μετρά 9 νίκες – 18 ήττες και βρίσκεται στη 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Το Παναθηναϊκός – Παρί θα κάνει το τζάμπολ του στις 21:45, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρχει live ενημέρωση για την πορεία της αναμέτρησης από το Newsit.gr.