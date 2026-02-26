Παναθηναϊκός – Παρί: Θέλει να βγάλει αντίδραση και να ξεκινήσει την αντεπίθεσή του στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί στο “T-Center” της Αθήνας (21:45, Νewsit.gr, Novasports Prime) για την 29η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας την ψυχολογία στα ύψη, μετά και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με ρεκόρ 16-12 και προερχόμενος από δυο σερί ήττες, ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ, να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague και να ξεκινήσει ένα σερί που θα τον οδηγήσει στα playoffs, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να μπει στην πρώτη 4άδα.

Ο Παναθηναϊκός θα έχει μια “μεγάλη” αλλαγή στο ρόστερ του, αφού ο MVP του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, θα κάνει το ντεμπούτο του με τους “πράσινους” στη Euroleague.

Από την άλλη, η Παρί του Φραντσέσκο Ταμπελίνι έχει ρεκόρ 9-18 και βρίσκεται εκτός διεκδίκησης για τη δεκάδα. Την προηγούμενη αγωνιστική έφυγε με “διπλό” από τη Βαρκελώνη (74-85). Για το αποψινό ματς, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό, που πήγε χθες (24.02.2026) στο νοσοκομείο με ίωση. Δεν πρόκειται να αγωνιστεί ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, όπως και ο Ματίας Λεσόρ που δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του (σύμφωνα με τον Αταμάν πλησιάζει στην επιστροφή του στη δράση)..

Στον πρώτο γύρο, οι “πράσινοι” επικράτησαν 101-95 στο Παρίσι.

Την αναμέτρηση στο “T-Center” ορίστηκαν να διευθύνουν οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Mιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Σέρχιο Μανουέλ (Ισπανία).

Το πρόγραμμα της βραδιάς στη Euroleague

19:00 Dubai BC – Βιλερμπάν / Novasports 4

20:30 Μονακό – Μακάμπι / Novasports 6

21:05 Χάποελ – Αρμάνι / Novasports 5

21:30 Μπασκόνια – Βαλένθια / Novasports 3

21:45 Παναθηναϊκός – Παρί / Novasports Prime

21:45 Ρεάλ – Μπάγερν / Novasports 4