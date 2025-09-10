Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Περιστέρι 90-93: Φιλική ήττα για τους πράσινους στο ανεπίσημο ντεμπούτο των Σορτς, Χολμς και Ρογκαβόπουλου

Ξεχώρισε ο Τι Τζέι Σορτς, διψήφιοι οι Χολμς και Ρογκαβόπουλος, επέστρεψε στη δράση ο Γκριγκόνις
Ο Τι Τζέι Σορτς
Ο Τι Τζέι Σορτς / EUROKINISSI

Την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν από τις σκληρές προπονήσεις είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Περιστερίου, οι οποίοι έδωσαν ένα φιλικό αγώνα προετοιμασίας στο ΟΑΚΑ.

Το Περιστέρι επικράτησε του Παναθηναϊκού με 93-90, με τους Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς και Νίκο Ρογκαβόπουλο να πραγματοποιούν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την πράσινη φανέλα.

Ο βραχύσωμος γκαρντ ήταν μαζί με τον Κέντρικ Ναν οι πρώτοι σκόρερ του Παναθηναϊκού, ενώ ο Τούμπεργκεν των νικητών ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 26 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-25, 48-47, 72-65, 90-93.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σερέλης): Σορτς 20, Γεώργας, Χολμς 13, Παπανικολάου 2, Τέιλορ 1, Ρογκαβόπουλος 11, Γκραντ 10, Κουζέλογλου 1, Ναν 22, Μουράτος 3, Γκριγκόνις 7.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13, Καρντένας 4, Τούμπεργκεν 26, Πετράκης 8, Πέιν 4, Ιτούνας 6, Θωμάκος 3, Παπαγεωργίου 2, Κακλαμανάκης 3, Χάρις 13, Παπαδάκης 9, Ασημένιος, Γιάνκοβιτς 2.

ÖÉËÉÊÏÓ ÁÃÙÍÁÓ
O Νίκος Ρογκαβόπουλος / EUROKINISSI
ÖÉËÉÊÏÓ ÁÃÙÍÁÓ
Ο Ρίσον Χολμς / EUROKINISSI
ÖÉËÉÊÏÓ ÁÃÙÍÁÓ
Ο Τι Τζέι Σορτς με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο / EUROKINISSI

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Χρήστος Σερέλης δήλωσε: “Πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Έχουμε τρέξει περίπου δέκα μέρες. Η ομάδα προφανώς, χωρίς να έχει όλους τους παίκτες, προσπαθεί να αφομοιώσει το στυλ που θέλουμε να έχουμε σε άμυνα και επίθεση. Πιο πολύ, θέλαμε να δούμε κάποια κομμάτια που θέλουμε να βάλουμε στην άμυνα, παρά στην επίθεση.

Τα πόδια των παικτών είναι αρκετά βαριά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ετοιμαστούμε κα προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε πιο πολλά πράγματα και να μάθουν οι παίκτες τη φιλοσοφία του προπονητή. Δεδομένων των απουσιών, είναι σημαντικό που έχουμε αυτά τα παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία.

Είναι πολύ καλό αυτό γιατί μπορούμε να κάνουμε προπόνηση και να παίζουμε το “πέντε – πέντε” στην προπόνηση. Το γεγονός πως είχαμε βέβαια μόλις επτά παίκτες διαθέσιμους, τα λέει όλα. Προχωράμε για το υπόλοιπο της προετοιμασίας, όπου έχουμε πολλά πράγματα να δουλέψουμε και να διορθώσουμε”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo