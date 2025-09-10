Παναθηναϊκός – Περιστέρι 90-93: Φιλική ήττα για τους πράσινους στο ανεπίσημο ντεμπούτο των Σορτς, Χολμς και Ρογκαβόπουλου

Την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν από τις σκληρές προπονήσεις είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και του Περιστερίου, οι οποίοι έδωσαν ένα φιλικό αγώνα προετοιμασίας στο ΟΑΚΑ.

Το Περιστέρι επικράτησε του Παναθηναϊκού με 93-90, με τους Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς και Νίκο Ρογκαβόπουλο να πραγματοποιούν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την πράσινη φανέλα.

Ο βραχύσωμος γκαρντ ήταν μαζί με τον Κέντρικ Ναν οι πρώτοι σκόρερ του Παναθηναϊκού, ενώ ο Τούμπεργκεν των νικητών ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 26 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-25, 48-47, 72-65, 90-93.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σερέλης): Σορτς 20, Γεώργας, Χολμς 13, Παπανικολάου 2, Τέιλορ 1, Ρογκαβόπουλος 11, Γκραντ 10, Κουζέλογλου 1, Ναν 22, Μουράτος 3, Γκριγκόνις 7.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13, Καρντένας 4, Τούμπεργκεν 26, Πετράκης 8, Πέιν 4, Ιτούνας 6, Θωμάκος 3, Παπαγεωργίου 2, Κακλαμανάκης 3, Χάρις 13, Παπαδάκης 9, Ασημένιος, Γιάνκοβιτς 2.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Χρήστος Σερέλης δήλωσε: “Πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Έχουμε τρέξει περίπου δέκα μέρες. Η ομάδα προφανώς, χωρίς να έχει όλους τους παίκτες, προσπαθεί να αφομοιώσει το στυλ που θέλουμε να έχουμε σε άμυνα και επίθεση. Πιο πολύ, θέλαμε να δούμε κάποια κομμάτια που θέλουμε να βάλουμε στην άμυνα, παρά στην επίθεση.

Τα πόδια των παικτών είναι αρκετά βαριά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για να ετοιμαστούμε κα προσπαθούμε όσο το δυνατόν να κάνουμε πιο πολλά πράγματα και να μάθουν οι παίκτες τη φιλοσοφία του προπονητή. Δεδομένων των απουσιών, είναι σημαντικό που έχουμε αυτά τα παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία.

Είναι πολύ καλό αυτό γιατί μπορούμε να κάνουμε προπόνηση και να παίζουμε το “πέντε – πέντε” στην προπόνηση. Το γεγονός πως είχαμε βέβαια μόλις επτά παίκτες διαθέσιμους, τα λέει όλα. Προχωράμε για το υπόλοιπο της προετοιμασίας, όπου έχουμε πολλά πράγματα να δουλέψουμε και να διορθώσουμε”.