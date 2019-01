Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Κύμη για τη 13η αγωνιστική της Basket League, με τον Σον Κιλπάτρικ να ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση μετά την απόκτησή του από τους “πράσινους” και τον Ρικ Πιτίνο να δηλώνει ενθουσιασμένος για το ντεμπούτο του Αμερικανού γκαρντ.

«Στον δρόμο για ένα εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε τον Σον Κιλπάτρικ από το Σινσινάτι στην ομάδα μας. Θα μας βοηθήσει άμεσα σε μία περίοδο με τόσους τραυματισμούς», έγραψε σχετικά στο twitter, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

En route to an away Greek league game. We are very excited to have Sean Kilpatrick from Cincinnati join our team. He will provide immediately help as we weather these injuries.

