Παναθηναϊκός: Προπονήθηκαν κανονικά Πελίστρι και Σφιντέρσκι

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική της χρονιάς στη Super League, με τους Πελίστρι και Σφιντέρσκι να φωνάζουν “παρών” στο Κορωπί.

Ο Πελίστρι έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα της προπόνησης, επιστρέφοντας σιγά σιγά από τον τραυματισμό του, ενώ ο Σφιντέρσκι δεν είχε τελικά κάτι σοβαρά από το χτύπημα στο παιχνίδι με την Καβάλα και προπονήθηκε επίσης κανονικά για τον Παναθηναϊκό.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε παιχνίδι τακτικής και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στο πρόγραμμα μετείχαν οι Σφιντέρσκι, Πελίστρι, μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τουμπά, θεραπεία και ατομικό έκανε ο Κυριακόπουλος, ενώ ατομικό έκανε ο Πάντοβιτς λόγω ενόχλησης στον οπίσθιο μηριαίο. Απόντες ήταν οι Ντέσερς, Λαφόν λόγω συμμετοχής στο Κόπα Άφρικα.