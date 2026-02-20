Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Πελίστρι, ατομικό για Ντέσερς και Σισοκό

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, για την 22η αγωνιστική της Super League, αφήνοντας πίσω τον αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν για το Europa League.

Όσοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα την Πέμπτη, ακολούθησαν αποθεραπεία με στόχο την αποφόρτιση και την αποκατάστασή τους, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, με την ένταση να ανεβαίνει σταδιακά.

Ο Φακούντο Πελίστρι πήρε μέρος στην προπόνηση, δείχνοντας έτοιμος να επιστρέψει στη δράση τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Στο μεταξύ, οι Ντέσερς και Σισοκό συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Τσιριβέγια και Κώτσιρας ακολούθησαν θεραπεία.