Παναθηναϊκός: Πρόταση 3,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπόκα Τζούνιορς για τον Ταμπόρδα

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Βιθέντε Ταμπόρδα, με τους «πράσινους» να έχουν κάνει ήδη κίνηση για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, το «τριφύλλι» έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μπόκα Τζούνιορς για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό.

Η προσφορά του Παναθηναϊκού αγγίζει τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους, με στόχο την απόκτηση του 80% των δικαιωμάτων του παίκτη. Ο Ταμπόρδα, που διακρίνεται για την τεχνική του κατάρτιση και τις οργανωτικές του ικανότητες, προορίζεται για τη «θέση 10» στο ρόστερ των «πράσινων».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο παίκτης ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς, αλλά αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Πλατένσε με τη μορφή δανεισμού, ο οποίος ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2025. Για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, απαιτείται ο πρόωρος τερματισμός του δανεισμού του από την Πλατένσε.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24ωρα, καθώς ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να «κλείσει» άμεσα έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μεσοεπιθετική του γραμμή.