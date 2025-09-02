Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για την ομάδα μπάσκετ στο ΟΑΚΑ – Φωτογραφίες με τους Σορτς, Χολμς και Ρογκαβόπουλο στα πράσινα

Η νέα σεζόν ξεκίνησε και επίσημα για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στο ΟΑΚΑ. Από την αρχή παρόντες στην προετοιμασία οι Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς και Ρίσον Χολμς.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) την προετοιμασία του ενόψει της σεζόν 2025-26, με τους νέους πρωταγωνιστές να βρίσκονται στο ΟΑΚΑ και να πιάνουν δουλειά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τι Τζέι Σορτς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Ρισόν Χολμς προπονήθηκαν για πρώτη φορά με την ομάδα του Παναθηναϊκού, τραβώντας τα περισσότερα βλέμματα πάνω τους.

Από την επίσημη πρώτη του Παναθηναϊκού απουσίασαν οι Έλληνες διεθνείς (Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Τολιόπουλος, Μήτογλου), ο Τσέντι Όσμαν, ο Ομέρ Γιουρτσέβεν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που βρίσκονται στο EuroBasket 2025 με την Τουρκία, αλλά και ο Τζέριαν Γκραντ που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Team USA.

Απών, φυσικά, είναι και ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος κάθεται στον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας. Τη θέση του έχει πάρει ο άμεσος βοηθός του, Χρήστος Σερέλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κέντρικ Ναν αναφέρθηκε στους στόχους του για τη νέα σεζόν αλλά και στους Ρίσον Χολμς και Τι Τζέι Σορτς που θα είναι συμπαίκτες του τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Για τις διαφορές ανάμεσα στην περσινή και τη φετινή πρώτη μέρα στον Παναθηναϊκό: «Δεν νιώθω διαφορετικά, με εξαίρεση την πρώτη σεζόν που ήρθα και δεν ήξερα τίποτα, ήμουν σε νέο περιβάλλον. Νιώθω άνετα, νιώθω καλά. Προετοιμάστηκα το καλοκαίρι και επέστρεψα για την τρίτη σεζόν. Νιώθω έτοιμος. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ για τρίτη σεζόν και ανυπομονώ να επιτύχουμε».

Για τους στόχους τους: «Να κάνω τα ίδια. Με ενδιαφέρει η συνέπεια. Η ρουτίνα μου παραμένει η ίδια, τίποτα δεν αλλάζει. Ήμουν επιτυχημένος με αυτά πέρσι, το στάνταρ είναι να το επαναλάβω».

Για τον Χολμς: «Είναι βετεράνος, δεν με χρειάζεται. Ξέρει ακριβώς τί να κάνει».

Για την τριάδα με Σλούκα και Σορτς: «Δεν χρειάζεται να προσαρμόσουμε τίποτα. Θέλουμε ο Σορτς να έρθει και να είναι ο εαυτός του. Να βοηθήσει την ομάδα. Είναι ομαδικό άθλημα, παίζουν πέντε παίκτες. Είναι τρομερός παίκτης, δεν κρατάει περισσότερο από όσο πρέπει την μπάλα. Δεν την χρειάζεται όλη την ώρα. Ήταν πρώτος στις ασίστ πέρσι νομίζω. Θα είναι εύκολη προσαρμογή για εμάς».

Ο Ρίσον Χολμς μίλησε για την απόφασή του να υπογράψει στον Παναθηναϊκό και ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι η κατάκτηση του όγδοου ευρωπαϊκού.

Για τις πρώτες του εντυπώσεις στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό: «Ήταν τρελές 24 ώρες. Το να έρθω εδώ, στην προπόνηση, να γνωρίσω τα παιδιά. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ τον θεό που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ».

Για το πόσο δύσκολο ήταν να φύγει από την Αμερική: «Δεν ήταν πολύ δύσκολο για εμένα. Πάντα θέλω να πάω εκεί που με θέλουν και αυτή η ομάδα το ξεκαθάρισε ότι με ήθελε εδώ. Είχα την ευκαιρία να τους γνωρίσω όλους, να έρθω εδώ. Ήταν εύκολη απόφαση. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ, που θα ζήσω εδώ. Η οικογένειά μου είναι ενθουσιασμένη».

Για τον Ναν: «Είναι ωραίο που τον βλέπω. Ήρθαμε μαζί στην προπόνηση το πρωί, μιλούσαμε για τη ζωή. Ανυπομονώ για πολλά».

Για τον Λεσόρ: «Είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες να παρακολουθώ στην Ευρώπη. Είναι κυρίαρχος τόσο καιρό. Ανυπομονώ να επιστρέψει, να δουλέψουμε μαζί, να δούμε πώς θα συνεργαστούμε. Θα είναι συναρπαστικό».

Για τον στόχο του: «Ο στόχος είναι να κερδίσουμε. Όλοι εδώ δουλεύουμε για αυτό. Αυτός είναι μόνος λόγος που είμαι εδώ. Να προσπαθήσω να κερδίσω. Να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα στην προπόνηση για να πετύχω αυτό τον στόχο».

Για το όγδοο αστέρι: «Όταν με προσέγγισαν, αυτό ήταν το μεγάλο πράγμα. Είναι κάτι στο οποίο θέλω να είναι μέρος, να βοηθήσω. Υπάρχει πλούσια μπασκετική ιστορία εδώ. Θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να πάρουμε το όγδοο αστέρι. Για αυτό δουλεύουμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε».

Για το «8»: «Είναι για το παιδί μου. Πριν καν μάθω για το όγδοο αστέρι θα φορούσα το νούμερο “8”. Είναι ένα μήνυμα για το παιδί μου. Ελπίζω να πάρουμε και το όγδοο με το “8”».

Για την διαφορά στο «5» ανάμεσα στο ΝΒΑ και την Ευρώπη: «Το πρώτο που παρατηρώ είναι το πόσο συμμετέχει το “5” εδώ. Στην Αμερική ανοίγει χώρο για το “4”, καρφώνει, δίνει χώρο στο γκαρντ. Εδώ συμμετέχει πιο πολύ, είναι στο half-post και πολλά pick-n-roll. Μου ταιριάζει».

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για τα συναισθήματά του που θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν και τόνισε πως θέλει να κατακτήσει τίτλους.

Για τα πρώτα του συναισθήματα που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό: «Αισθάνομαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μια μεγάλη στιγμή για εμένα και ιδιαίτερη πρόκληση. Ευχαριστώ την ομάδα την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την θέληση που είχε για να έρθω εδώ. Μακάρι να ανταποδώσω τα μέγιστα».

Για το τί καινούργιο μπορεί να περιμένει ο κόσμος από εκείνον: «Θα δώσω όλο μου το είναι σε κάθε φάση, επίθεση-άμυνα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα είμαι aggressive όπως συνηθίζω να είμαι και από εκεί και πέρα είμαι ένας καλός συμπαίκτης, ένας τύπος αρκετά χαλαρός και πιστεύω ότι θα έχουμε μία ωραία χημεία με τα παιδιά».

Για την απόφασή του να πάει στο «τριφύλλι»: «Η ομάδα έδειξε ότι με θέλει πάρα πολύ και ήταν ιδιαίτερα τιμητικό όλο αυτό. Για αυτό τον λόγο εφόσον γινόταν εφικτό να έρθω από φέτος, ήρθα από φέτος».

Για το πόσο εύκολο είναι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο: «Δεν είναι εύκολο αλλά σίγουρα όταν είσαι σε ομάδα τέτοιου επιπέδου που διεκδικεί τα πάντα, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό να πείσω την ομάδα ότι αξίζω χώρο και χρόνο. Αυτό κερδίζεται».

Για τις απαιτήσεις: «Οι απαιτήσεις αυξάνονται. Το γνωρίζω αυτό. Ελπίζω να ανταπεξέλθω».

Για το ποια στιγμή φαντάζεται να ζήσει φέτος και πώς την φαντάζεται: «Να κατακτάμε τα τρόπαια. Όλα αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες που πάμε στην αρένα, να είμαστε και εμείς σε μία φωτογραφία τέτοια».

Για τον κόσμο: «Είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος και πανέτοιμος να βοηθήσω».

Ο Μάριους Γκριγκόνις τόνισε πως νιώθει καλά και ξεκαθάρισε πως στόχος του Παναθηναϊκού είναι να κερδίσει όλα τα ματς τη νέα σεζόν.

Για την κατάστασή του: «Έκανα το πρόγραμμα αποθεραπείας μου, είναι ακόμα μία διαδικασία. Νιώθω όκει τώρα. Το πάω βήμα βήμα, αργά ώστε να νιώσω αυτοπεποίθηση. Θα δούμε. Τώρα νιώθω καλά».

Για τους στόχους: «Ο πρώτος και ατομικός στόχος είναι να παραμείνω υγίης. Για την ομάδα δεν χρειάζεται να εξηγήσω τους στόχους. Έχουμε την ομάδα, το μπάτζετ, τις εγκαταστάσεις, τους οπαδούς. Δεν περιμένουμε τίποτα άλλο πέρα του από το να κερδίσουμε όλα τα ματς».

Για την περσινή σεζόν: «Σαν αθλητής τραυματίζεσαι συχνά και είναι μέρος της δουλειάς αλλά παραμένει εκνευριστικό το να σπαταλάς χρόνο, να είσαι τραυματίας. Δεν μπορείς να παίξεις, να ζήσεις μία φυσιολογική ζωή. Αυτό σε επηρεάζει ψυχολογικά αλλά είναι μέρος της δουλειάς».

Για το ρόστερ: «Τις περασμένες δύο σεζόν είχαμε από τα καλύτερα ρόστερ στην Euroleague και νομίζω φέτος δεν θα είναι διαφορετικά. Είμαι χαρούμενος, θα προσπαθήσω να τους βοηθήσω να προσαρμοστούν όσο πιο γρήγορα και θα δούμε. Είναι μεγάλη σεζόν, το μπάσκετ έχει σκαμπανεβάσματα, ποτέ δε ξέρεις. Παρόλο που έχεις τρομερούς παίκτες και πάλι πρέπει να παίζεις καλά».

Για τον Σορτς: «Τον είδα στο παρκέ πριν λίγες μέρες. Όλοι τον ξέρουν από πέρσι. Είναι πολύ γρήγορος, κοντός. Θα μας βοηθήσει πολύ».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Σερέλης μίλησε για την ιδιαίτερη σεζόν, για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού αλλά και για τις νέες προσθήκες της ομάδας.

Για την προπόνηση: «Δεν είναι μία φυσιολογική προετοιμασία. Έχουμε μόλις 6 παίκτες. Όμως για όλες οι ομάδες που έχουν ισχυρές βλέψεις λόγω εθνικών ομάδων ισχύει το ίδιο. Το θετικό είναι ότι εκτός του Τολιόπουλου όλες οι νέες μεταγραφές βρίσκονται εδώ. Ο πρώτος βασικός στόχος για τις επόμενες 15 μέρες που θα λείπουν τα υπόλοιπα παιδιά και ο προπονητής είναι να εντάξουμε τα νέα παιδιά στην φιλοσοφία της ομάδας και του κόουτς ώστε όταν βρεθούμε στην Αυστραλία και στο 2ο κομμάτι της προετοιμασίας να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τις επίσημες υποχρεώσεις».

Για τους Γκριγκόνις και Λεσόρ: «ο Γκριγκόνις θα ξεκινήσει με την ομάδα να δούμε που βρίσκεται. Η αποθεραπεία του Ματίας πάει αρκετά καλά, έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν θα μπει με την ομάδα αυτή τη στιγμή. Κάνει μόνο ατομικές προπονήσεις. Νομίζω είναι αρκετά νωρίς να μιλήσουμε για τον Ματίας. Σε αυτό που επικεντρωνόμαστε είναι στον Γκριγκόνις, σε όσα κάνει με την ομάδα, να ανταπεξέλθει καλά και να μπει στην ομάδα όσο πιο γρήγορ».

Για το πόσο ιδιαίτερη είναι η φετινή χρονιά: «Είναι μία κατάσταση στην οποία έχουν συνηθίσει οι παίκτες. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ επιβαρυμένο το πρόγραμμά τους. Για την προετοιμασία, εκτός του ότι λείπουν οι διεθνείς, έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι, στο οποίο μπορεί να φαίνεται ότι η προετοιμασία θα πάει λίγο πίσω αλλά είναι μία πολύ σημαντική στιγμή και για την ομάδα και για τον κόσμο που βρίσκεται στην Αυστραλία να συναντήσει την ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι θετικό μπορούμε και από αυτό το ταξίδι και στην ουσία η ομάδα από τα παιχνίδια θα προσπαθήσει να φορμαριστεί, ξεκινώντας και με διαβολοβδομάδα στην Euroleague. Έχουμε πολλούς παίκτες, είμαστε γεμάτοι παντού. Νιώθουμε ότι μπορούμε να μην έχουμε κενά. Αυτό θα το δείξει και η πορεία. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το ρόστερ».

Για τις νέες μεταγραφές: «Έχουμε κάνει μόνο μία προπόνηση, δεν έχουμε κάνει καν επαφή, και κάποιες ατομικές. Τα στοιχεία για τα οποία τους πήραμε δείχνουν ότι τα έχουν. Το βασικό είναι πως θα αφομοιωθούν μέσα στην ομάδα και πως θα ταιριάξουν με τα παιδιά που ήδη υπήρχαν ώστε να κάνουμε μία επιτυχημένη σεζόν».

Για τους γκαρντ: «Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Η ομάδα κυνηγάει όλους τους τίτλους για τους οποίους θα παίξει. Μπορεί να έχουμε μεγάλα ονόματα στις θέσεις των γκαρντ αλλά είναι παιδιά που ξέρουν να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Όλοι θα χρειαστούν στην διάρκεια της χρονιάς και το βασικό είναι να κερδίζει η ομάδα».

Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίζει την προετοιμασία του τις επόμενες μέρες χωρίς τον Εργκίν Αταμάν αλλά και εννέα παίκτες του. Στο ΟΑΚΑ θα βρίσκονται ουσιαστικά μόνο οι νέοι παίκτες της ομάδας, ο Κέντρικ Ναν και ο Μάριους Γκριγκόνις, ενώ στις προπονήσεις συμμετέχει και ο Βασίλης Μουράτος.