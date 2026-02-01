Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Γιούρτσεβεν – Έμεινε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο με τον Άρη

Ο Τούρκος σέντερ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό
Ο Γιούρτσεβεν
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ/ EUROKINISSI

Τα προβλήματα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού δεν έχουν τέλος, με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν να μην αγωνίζεται στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Άρη Betsson.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη Betsson στη Θεσσαλονίκη.

Ο Τούρκος σέντερ έμεινε στα αποδυτήρια και μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους για να κάνει αμέσως θεραπεία. Σε 5’41” που είχε αγωνιστεί πριν την ανάπαυλα, είχε 3 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ.

Αθλητικά
