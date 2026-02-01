Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Γιούρτσεβεν – Έμεινε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο με τον Άρη

Τα προβλήματα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού δεν έχουν τέλος, με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν να μην αγωνίζεται στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Άρη Betsson.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δεξιό προσαγωγό κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη Betsson στη Θεσσαλονίκη.

Ο Τούρκος σέντερ έμεινε στα αποδυτήρια και μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους για να κάνει αμέσως θεραπεία. Σε 5’41” που είχε αγωνιστεί πριν την ανάπαυλα, είχε 3 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ.