Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Χέιζ-Ντέιβις πριν τον Ολυμπιακό

Τα προβλήματα φαίνεται ότι δεν σταματούν ποτέ στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει ακόμα μία απουσία από την τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για το «αιώνιο» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League (30/3).

Πέρα από τους Ερνανγκόμεθ, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο και Σαμοντούροβ, εκτός προπόνησης έμεινε και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις με πρόβλημα στην γάμπα.

Η κατάστασή του θα εξεταστεί ξανά αύριο και τότε θα κριθεί η συμμετοχή του στο αιώνιο ντέρμπι.

Οι τραυματίες Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Χουάντσο ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.