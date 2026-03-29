Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Χέιζ-Ντέιβις πριν τον Ολυμπιακό

Ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα για τον Αμερικανό φόργουορντ του τριφυλλιού
Ο Χέις-Ντέιβις στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Τα προβλήματα φαίνεται ότι δεν σταματούν ποτέ στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει ακόμα μία απουσία από την τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για το «αιώνιο» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League (30/3).

Πέρα από τους Ερνανγκόμεθ, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο και Σαμοντούροβ, εκτός προπόνησης έμεινε και ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις με πρόβλημα στην γάμπα.

Η κατάστασή του θα εξεταστεί ξανά αύριο και τότε θα κριθεί η συμμετοχή του στο αιώνιο ντέρμπι.

Οι τραυματίες Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Χουάντσο ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
110
101
57
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo