Παναθηναϊκός: Προβληματισμένος ο Λάνγκφορντ για Πιτίνο! Τι είπαν Καλάθης και Γκιστ για τον Αμερικανό

Ο Ρικ Πιτίνο ετοιμάζεται να έρθει για πρώτη φορά στην Ευρώπη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού και τρεις Αμερικανοί παίκτες του Τριφυλλιού, μίλησαν στο «watchstadium.com» για τον συμπατριώτη τους προπονητής.

Τζέιμς Γκιστ, Κιθ Λάνγκφορντ και ο… ελληνοαμερικανός Νικ Καλάθης, σχολίασαν την επικείμενη συνύπαρξή τους με τον έμπειρο κόουτς, με τον πρώην παίκτη της Ούνιξ Καζάν να είναι επιφυλακτικός.

Καλάθης: «Είναι προφανές πως έχουμε να κάνουμε με έναν θρυλικό προπονητή. Έρχεται στην Ευρώπη και είναι συναρπαστικό να δούμε το πώς θα προσαρμοστεί. Ξέρω πως είναι ένας προπονητής που θέτει ως προτεραιότητα τους παίκτες και αυτό είναι καλό. Είμαι τυχερός, διότι έχω μάθει πολλά από σπουδαίους προπονητές όλα αυτά τα χρόνια και αυτός θα είναι ακόμα ένας από τον οποίο μπορώ να μάθω». Ο Καλάθης υποστήριξε όμως επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα ότι ο έμπειρος κόουτς θα πρέπει να προσαρμοστεί τα νέα δεδομένα και ότι θα δυσκολευτεί περισσότερο με τις αποστάσεις ανάμεσα στους παίκτες στο ευρωπαϊκός μπάσκετ, το λεγόμενο spacing, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Λάνγκφορντ: «Έρχεται. Η διοίκηση δεν μας έχει ενημερώσει επίσημα αλλά όλοι γύρω από την ομάδα προετοιμάζουν τα πάντα για εκείνον. Αμφιταλαντεύομαι για να είμαι ειλικρινής. Είναι περίεργο διότι διάβαζα την περίπτωση του Λάρι Μπράουν που αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες και έλεγα μέσα μου πως συμβαίνει επειδή είναι ένας Αμερικανός κόουτς που έρχεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη ο οποίος πρέπει να μάθει αρκετά. Και τώρα βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως ο Ρικ Πιτίνο ξέρει το μπάσκετ και όλοι οι ξένοι στην ομάδα γνωρίζουμε το βιογραφικό του. Θα τον σεβαστούμε από το πρώτο χτύπημα στην πόρτα.

Όλοι λέγαμε πως είναι απίθανο να συμβεί. Συζητούσαμε το σοκ ενός πιθανού ερχομού του. Μας έπιασε εντελώς απροετοίμαστους!».

Γκιστ: «Ξέρω πως ο σύλλογος θα τον υποδεχθεί με ανοιχτές αγκάλες. Το μεγαλύτερο κομμάτι της προσαρμογής θα έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής στην Ευρώπη και την αγάπη για την ελληνική κουλτούρα».

Rick Pitino’s future players in Greece weigh in about his expected arrival.https://t.co/8DXNc81Wnv

— Jeff Goodman (@GoodmanHoops) December 21, 2018