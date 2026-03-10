Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις: Ο Σιμόν Μαρτσίνιακ θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης του Europa League

Η UEFA ανακοίνωσε ότι ο elite διαιτητής θα διευθύνει το σπουδαίο παιχνίδι των 16 της διοργάνωσης
Ο Σιμόν Μαρτσίνιακ
Ο Σιμόν Μαρτσίνιακ σε παιχνίδι της UEFA/ Cal Sport Media via AP Images

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ρεάλ Μπέτις για τους 16 του Europa League (12/03/26, 19:45) και ο Πολωνός διαιτητής, Σιμόν Μαρτσίνιακ, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το παιχνίδι.

Η UEFA ανακοίνωσε ότι ο elite διαιτητής, που είχε σφυρίξει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson την περσινή σεζόν, Μαρτσίνιακ, θα επιστρέψει στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μπέτις.

Βοηθοί του Πολωνού θα είναι οι Τόμας Λίστκιεβιτς και Άνταμ Κούπσικ, ενώ στο VAR θα είναι το αγγλικό δίδυμο Γκίλετ – Ντάνοχιου.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να έχει πλεονέκτημα στη δύσκολη ρεβάνς της Σεβίλλης. Η Μπέτις έχει αρνητικό σερί στους 16 της διοργάνωσης, αφού δεν έχει καταφέρει ποτέ να πάρει την πρόκριση στους 8.

