Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1 τελικό: Το γκολ του Ταμπόρδα δεν ήταν αρκετό για μία μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη

Έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση του στα πλέι οφ του Europa League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ισχυρή Ρόμα στο ΟΑΚΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Europa League
8η αγωνιστική
1 - 1
Τελικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

23:57 | 29.01.2026
Στην 20η θέση τερμάτισαν οι πράσινοι στη League Phase του Europa League
23:53 | 29.01.2026
Τέλος αγώνα. Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1
23:52 | 29.01.2026
Τέσσερα λεπτά ακόμα
23:45 | 29.01.2026

89' Σουτ του Ζαρουρί, άουτ η μπάλα

23:44 | 29.01.2026
80' Γκολ για τη Ρόμα

Με κεφαλιά του Ζιολκόφσκι, η Ρόμα ισοφαρίζει τον αγώνα

23:35 | 29.01.2026
Το γκολ του Ταμπόρδα
23:33 | 29.01.2026

Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο νεαρός Σκαρλατίδης στη θέση του Τουμπά

23:33 | 29.01.2026
Φτάσαμε στο 70', παραμένει το 1-0
23:22 | 29.01.2026

Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Σάντσες αντί Σιώπη

23:19 | 29.01.2026
58' ΓΚΟΟΟΟΟΟΛ για τον Παναθηναϊκό!

Υπέροχη ενέργεια από τον Ταμπόρδα και 1-0 για τους πράσινους

23:16 | 29.01.2026
56' Ευκαιρία για τη Ρόμα

Σουτ του Τσέλικ, λίγο άουτ η μπάλα

23:16 | 29.01.2026
Φτάσαμε στο 55'
23:10 | 29.01.2026
Χωρίς καμία φάση το δεύτερο μέρος
23:10 | 29.01.2026

Kαμία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

23:09 | 29.01.2026

46'  Εντικά αντί Σουλέ για τη Ρόμα
 

22:52 | 29.01.2026
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
22:52 | 29.01.2026
22:44 | 29.01.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Ρόμα 0-0

Οι πράσινοι παίζουν με παίκτη περισσότερο, αλλά δεν απειλούν

22:44 | 29.01.2026

41' Κίτρινη κάρτα στον Γκιράλντι

22:38 | 29.01.2026
Αν τελείωνε τώρα η League Phase, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έπαιζε με τον ΠΑΟΚ!
22:38 | 29.01.2026
37' Δοκάρι για τον Παναθηναϊκό

Φοβερό σουτ του Κάτρη, λίγο έλειψε να σκοράρει ο νεαρός αμυντικός του Παναθηναϊκού

22:33 | 29.01.2026
33' Eξαιρετική κάθετη του Μπακασέτα στον Πάντοβιτς

Ο Σέρβος επιθετικός πάτησε περιοχή, αλλά άργησε αρκετά και ο Κριστάντε τον έκοψε

22:25 | 29.01.2026
Φτάσαμε στο 30', χωρίς φάσεις ο αγώνας τα τελευταία λεπτά
22:24 | 29.01.2026
Η αποβολή του Μαντσίνι
22:18 | 29.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ισορροπήσει, αλλά δεν δημιουργεί σημαντικές φάσεις για γκολ

22:18 | 29.01.2026
22:16 | 29.01.2026
22:15 | 29.01.2026
Και τώρα όλα αλλάζουν! Ο Παναθηναϊκός πρέπει να εκμεταλλευτεί την αριθμητική υπεροχή του
22:14 | 29.01.2026
Απευθείας κόκκινη στον Μαντσίνι και με 10 παίκτες η Ρόμα!
22:14 | 29.01.2026
Ο VAR καλεί τον ρέφερι και η απόφαση θα αλλάξει αμέσως
22:13 | 29.01.2026
13' Ο Πάντοβιτς έφυγε μόνος του και ο αμυντικός της Ρόμα του τράβηξε τη φανέλα!

Ο διαιτητής δίνει κίτρινη κάρτα, αλλά είναι κόκκινη

22:10 | 29.01.2026
Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ ίσως να μην έχει παίξει μαζί ούτε σε προπόνηση

Τα έχουν χαμένα οι πράσινοι στο ξεκίνημα του αγώνα

22:10 | 29.01.2026

10' Κίτρινη κάρτα στον Σιώπη

22:09 | 29.01.2026
Δύσκολες στιγμές για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Η Ρόμα κυριαρχεί και χάνει μεγάλες ευκαιρίες από τα πρώτα λεπτά του αγώνα

22:09 | 29.01.2026
7': Τραγικό λάθος του Λαφόν!

O Μπακασέτας έσωσε τον Παναθηναϊκό με εκπληκτικό τάκλιν

22:07 | 29.01.2026
22:02 | 29.01.2026
1' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τη Ρόμα!

Οι Ιταλοί έφυγαν στην αντεπίθεση, με τον Τσιμίκα να κάνει το σουτ και τον Λαφόντ να αποκρούει σε κόρνερ

22:01 | 29.01.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
21:58 | 29.01.2026
Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
21:51 | 29.01.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες, ωραία ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ

21:50 | 29.01.2026

Έχει αρκετό κόσμο στο ΟΑΚΑ, σε σχέση με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια

21:49 | 29.01.2026
Την αναμέτρηση θα σφυρίξει ο Ισπανός διαιτητής Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα.

Βοηθοί του θα είναι οι Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ και Μιγκέλ Μαρτίνεθ. Τέταρτος θα είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας.

Ισπανικές σφυρίχτρες θα είναι και στο VAR οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ.

 

 
21:48 | 29.01.2026
Με πάρα πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα απουσιών. Εκτός αποστολής οι τραυματίες Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, λόγω ίωσης ο Καλάμπρια, τιμωρημένος είναι ο Σφιντέρσκι, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας λόγω του τραυματισμού του είχε μείνει και ο Ντέσερς.

Νοκ άουτ τέθηκαν την τελευταία στιγμή και οι Κώτσιρας και Τσέριν, ενώ οι μεταγραφέ της ομάδας, Τετέι, Παντελίδης, Αντίνο, Κοντούρης και Τσάβες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής

21:47 | 29.01.2026
Η ενδεκάδα της Ρόμα με βασικό τον Κώστα Τσιμίκα
21:47 | 29.01.2026

Στον πάγκο των πράσινων βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Σάντσες, Τερζής.

 
 

21:47 | 29.01.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Πάντοβιτς

21:46 | 29.01.2026
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει την αναμέτρηση χωρίς άγχος,

Έχει ήδη περάσει στη νοκ άουτ φάση, όπου και θα διεκδικήσει μέσω των πλέι οφ τη συμμετοχή της στους 16 της διοργάνωσης.

21:46 | 29.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League

