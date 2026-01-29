Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1 τελικό: Το γκολ του Ταμπόρδα δεν ήταν αρκετό για μία μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
89' Σουτ του Ζαρουρί, άουτ η μπάλα
Με κεφαλιά του Ζιολκόφσκι, η Ρόμα ισοφαρίζει τον αγώνα
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ο νεαρός Σκαρλατίδης στη θέση του Τουμπά
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Σάντσες αντί Σιώπη
Υπέροχη ενέργεια από τον Ταμπόρδα και 1-0 για τους πράσινους
Σουτ του Τσέλικ, λίγο άουτ η μπάλα
Kαμία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό
46' Εντικά αντί Σουλέ για τη Ρόμα
Οι πράσινοι παίζουν με παίκτη περισσότερο, αλλά δεν απειλούν
41' Κίτρινη κάρτα στον Γκιράλντι
Φοβερό σουτ του Κάτρη, λίγο έλειψε να σκοράρει ο νεαρός αμυντικός του Παναθηναϊκού
Ο Σέρβος επιθετικός πάτησε περιοχή, αλλά άργησε αρκετά και ο Κριστάντε τον έκοψε
Ο Παναθηναϊκός έχει ισορροπήσει, αλλά δεν δημιουργεί σημαντικές φάσεις για γκολ
Ο διαιτητής δίνει κίτρινη κάρτα, αλλά είναι κόκκινη
Τα έχουν χαμένα οι πράσινοι στο ξεκίνημα του αγώνα
10' Κίτρινη κάρτα στον Σιώπη
Η Ρόμα κυριαρχεί και χάνει μεγάλες ευκαιρίες από τα πρώτα λεπτά του αγώνα
O Μπακασέτας έσωσε τον Παναθηναϊκό με εκπληκτικό τάκλιν
Οι Ιταλοί έφυγαν στην αντεπίθεση, με τον Τσιμίκα να κάνει το σουτ και τον Λαφόντ να αποκρούει σε κόρνερ
Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες, ωραία ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ
Έχει αρκετό κόσμο στο ΟΑΚΑ, σε σχέση με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια
Βοηθοί του θα είναι οι Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ και Μιγκέλ Μαρτίνεθ. Τέταρτος θα είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας.
Ισπανικές σφυρίχτρες θα είναι και στο VAR οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ.
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα απουσιών. Εκτός αποστολής οι τραυματίες Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, λόγω ίωσης ο Καλάμπρια, τιμωρημένος είναι ο Σφιντέρσκι, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας λόγω του τραυματισμού του είχε μείνει και ο Ντέσερς.
Νοκ άουτ τέθηκαν την τελευταία στιγμή και οι Κώτσιρας και Τσέριν, ενώ οι μεταγραφέ της ομάδας, Τετέι, Παντελίδης, Αντίνο, Κοντούρης και Τσάβες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Γκιλάρντι, Τσέλικ, Κριστάντε, Πισίλι, Τσιμίκας, Ελ Αϊνουάι, Σούλε, Πελεγκρίνι
Στον πάγκο των πράσινων βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Σάντσες, Τερζής.
Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Πάντοβιτς
Έχει ήδη περάσει στη νοκ άουτ φάση, όπου και θα διεκδικήσει μέσω των πλέι οφ τη συμμετοχή της στους 16 της διοργάνωσης.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League