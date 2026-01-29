Παναθηναϊκός – Ρόμα live για την 8η αγωνιστική του Europa League

Αθλητικά

Έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση του στα πλέι οφ του Europa League, ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα στην ισχυρή Ρόμα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Europa League
8η αγωνιστική
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

22:44 | 29.01.2026

41' Κίτρινη κάρτα στον Γκιράλντι

22:38 | 29.01.2026
Αν τελείωνε τώρα η League Phase, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έπαιζε με τον ΠΑΟΚ!
22:38 | 29.01.2026
37' Δοκάρι για τον Παναθηναϊκό

Φοβερό σουτ του Κάτρη, λίγο έλειψε να σκοράρει ο νεαρός αμυντικός του Παναθηναϊκού

22:33 | 29.01.2026
33' Eξαιρετική κάθετη του Μπακασέτα στον Πάντοβιτς

Ο Σέρβος επιθετικός πάτησε περιοχή, αλλά άργησε αρκετά και ο Κριστάντε τον έκοψε

22:25 | 29.01.2026
Φτάσαμε στο 30', χωρίς φάσεις ο αγώνας τα τελευταία λεπτά
22:24 | 29.01.2026
Η αποβολή του Μαντσίνι
22:18 | 29.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ισορροπήσει, αλλά δεν δημιουργεί σημαντικές φάσεις για γκολ

22:18 | 29.01.2026
22:16 | 29.01.2026
22:15 | 29.01.2026
Και τώρα όλα αλλάζουν! Ο Παναθηναϊκός πρέπει να εκμεταλλευτεί την αριθμητική υπεροχή του
22:14 | 29.01.2026
Απευθείας κόκκινη στον Μαντσίνι και με 10 παίκτες η Ρόμα!
22:14 | 29.01.2026
Ο VAR καλεί τον ρέφερι και η απόφαση θα αλλάξει αμέσως
22:13 | 29.01.2026
13' Ο Πάντοβιτς έφυγε μόνος του και ο αμυντικός της Ρόμα του τράβηξε τη φανέλα!

Ο διαιτητής δίνει κίτρινη κάρτα, αλλά είναι κόκκινη

22:10 | 29.01.2026
Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ ίσως να μην έχει παίξει μαζί ούτε σε προπόνηση

Τα έχουν χαμένα οι πράσινοι στο ξεκίνημα του αγώνα

22:10 | 29.01.2026

10' Κίτρινη κάρτα στον Σιώπη

22:09 | 29.01.2026
Δύσκολες στιγμές για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Η Ρόμα κυριαρχεί και χάνει μεγάλες ευκαιρίες από τα πρώτα λεπτά του αγώνα

22:09 | 29.01.2026
7': Τραγικό λάθος του Λαφόν!

O Μπακασέτας έσωσε τον Παναθηναϊκό με εκπληκτικό τάκλιν

22:07 | 29.01.2026
22:02 | 29.01.2026
1' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τη Ρόμα!

Οι Ιταλοί έφυγαν στην αντεπίθεση, με τον Τσιμίκα να κάνει το σουτ και τον Λαφόντ να αποκρούει σε κόρνερ

22:01 | 29.01.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
21:58 | 29.01.2026
Ενός λεπτού σιγή για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ
21:51 | 29.01.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες, ωραία ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ

21:50 | 29.01.2026

Έχει αρκετό κόσμο στο ΟΑΚΑ, σε σχέση με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια

21:49 | 29.01.2026
Την αναμέτρηση θα σφυρίξει ο Ισπανός διαιτητής Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα.

Βοηθοί του θα είναι οι Κάρλος Άλβαρεθ Φερνάντεθ και Μιγκέλ Μαρτίνεθ. Τέταρτος θα είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας.

Ισπανικές σφυρίχτρες θα είναι και στο VAR οι Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Αλεχάντρο Μουνίθ Ρουίθ.

 

 
21:48 | 29.01.2026
Με πάρα πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα απουσιών. Εκτός αποστολής οι τραυματίες Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, λόγω ίωσης ο Καλάμπρια, τιμωρημένος είναι ο Σφιντέρσκι, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας λόγω του τραυματισμού του είχε μείνει και ο Ντέσερς.

Νοκ άουτ τέθηκαν την τελευταία στιγμή και οι Κώτσιρας και Τσέριν, ενώ οι μεταγραφέ της ομάδας, Τετέι, Παντελίδης, Αντίνο, Κοντούρης και Τσάβες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής

21:47 | 29.01.2026
Η ενδεκάδα της Ρόμα με βασικό τον Κώστα Τσιμίκα
21:47 | 29.01.2026

Στον πάγκο των πράσινων βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Σάντσες, Τερζής.

 
 

21:47 | 29.01.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Πάντοβιτς

21:46 | 29.01.2026
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει την αναμέτρηση χωρίς άγχος,

Έχει ήδη περάσει στη νοκ άουτ φάση, όπου και θα διεκδικήσει μέσω των πλέι οφ τη συμμετοχή της στους 16 της διοργάνωσης.

21:46 | 29.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League

