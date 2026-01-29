Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ρόμα: Με Ταμπόρδα και Κάτρη η πράσινη ενδεκάδα

Οι πράσινοι έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League και ψάχνουν ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην ιταλική ομάδα
Ο Ταμπόρδα σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ταμπόρδα σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, αγνοώντας τη νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη στους τελευταίους αγώνες.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε την ενδεκάδα του τριφυλλιού κόντρα στην ιταλική ομάδα.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κάτρης, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
75
46
45
44
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo