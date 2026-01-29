Παναθηναϊκός – Ρόμα: Με Ταμπόρδα και Κάτρη η πράσινη ενδεκάδα

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, αγνοώντας τη νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη στους τελευταίους αγώνες.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε την ενδεκάδα του τριφυλλιού κόντρα στην ιταλική ομάδα.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κάτρης, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.