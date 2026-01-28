Παναθηναϊκός – Ρόμα: Πολλές απουσίες για το «τριφύλλι» στο τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική του Europa League και θα παραταχθεί χωρίς τους Πελίστρι, Τζούρισιτς και Τσιριβέγια.

Ο Φακούντο Πελίστρι έκανε θεραπεία, όπως και οι Τζούρισιτς, Τσιριβέγια και Ντέσερς. Ο τελευταίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League, μιας και είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Άγνωστο είναι το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον δεξιό εξτρέμ του Παναθηναϊκού και θα του στερήσει τη συμμετοχή στο παιχνίδι με τη Ρόμα.

Ο Ισπανός τεχνικός, επέλεξε να ρίξει στη μάχη ποδοσφαιριστές από τη λίστα Β’. Κάτρης, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Βύντρα και Τερζής, οι νεαροί που είναι στην πράσινη αποστολή.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ -Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Τερζής, Βύντρα.