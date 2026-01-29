Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Ρόμα: Χωρίς τον Πάουλο Ντιμπάλα οι «τζιαλορόσι» στο ΟΑΚΑ

Ο Αργεντινός δεν θα αγωνιστεί στο φινάλε της League Phase του Europa League
Παναθηναϊκός και Ρόμα κοντράρονται απόψε στο ΟΑΚΑ (29.01.2026, 22:00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, μρ τους “τζιαλορόσι” να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Ο Πάουλο Ντιμπάλα είναι ένα από αυτά! Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε χτυπήσει στο γόνατο στο κυριακάτικο ντέρμπι της Ρόμα με τη Μίλαν για τη Serie A, ωστόσο ακολούθησε κανονικά την αποστολή της ομάδας στην Αθήνα, με σκοπό να “σφίξει τα δόντια” και να βρίσκεται στη διάθεση του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Ο Ντιμπάλα, όμως, αισθανόταν πόνους το πρωί της Πέμπτης (29.01.2026) και μετά από ιατρικό έλεγχο που του έγινε από τους ανθρώπους της Ρόμα, προτιμήθηκε να μείνει προληπτικά εκτός από το αποψινό ματς και να υποβληθεί αύριο σε περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματός του.

