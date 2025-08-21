Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ live για τα πλέι οφ του Europa League

Πρώτη «μάχη» στο ΟΑΚΑ για την πρόκριση στη League Phase
Ο Σφιντέρσκι σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Europa League
Πρώτος αγώνας για τα play offs
Ο Σφιντέρσκι σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον κάνει φαβορί για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, ενόψει και του αγώνα ρεβάνς στην Τουρκία.

20:54 | 21.08.2025
Περίπου 40.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
20:54 | 21.08.2025
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα από την Ισπανία
20:49 | 21.08.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Παναθηναϊκός: Λαφόντ, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου

Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού, Γιουκσέλ, Ντιματά, Μουαντιλματζί, Κίλιντς

20:48 | 21.08.2025
Η ενδεκάδα της Σάμσουσνπορ

Κοτσούκ, Τομασον, Βαν Ντρόγκελεν, Σάτκα, Γιάβρου, Γιουκσέλ, Κίλιντς, Εντσάμ, Μακουμπού, Ντιματά και Μουαντιλματζί.

20:44 | 21.08.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Πελίστρι, Τετέ και Σφιντέρσκι.

20:43 | 21.08.2025

Πρώτο παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με τη ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Τουρκία.

20:43 | 21.08.2025

Απέναντί του η φορμαρισμένη Σάμσουνσπορ, που ξεκίνησε τη σεζόν με δύο νίκες στην Τουρκία.

20:41 | 21.08.2025

Μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει τη συνέχειά του στην Ευρώπη, αλλά έχει την ευκαιρία να βρεθεί στη League Phase του Europa League, όπου είναι πολύ μεγαλύτερα και τα έσοδα για την ομάδα.

20:40 | 21.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ στα πλέι οφ του Europa League.

20:40 | 21.08.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
