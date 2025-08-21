Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ live για τα πλέι οφ του Europa League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον κάνει φαβορί για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, ενόψει και του αγώνα ρεβάνς στην Τουρκία.