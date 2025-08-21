Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ, για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τον κάνει φαβορί για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, ενόψει και του αγώνα ρεβάνς στην Τουρκία.
Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ live για τα πλέι οφ του Europa League
Παναθηναϊκός: Λαφόντ, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου
Σαμσουνσπόρ: Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού, Γιουκσέλ, Ντιματά, Μουαντιλματζί, Κίλιντς
Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Πελίστρι, Τετέ και Σφιντέρσκι.
Πρώτο παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με τη ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Τουρκία.
Απέναντί του η φορμαρισμένη Σάμσουνσπορ, που ξεκίνησε τη σεζόν με δύο νίκες στην Τουρκία.
Μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει τη συνέχειά του στην Ευρώπη, αλλά έχει την ευκαιρία να βρεθεί στη League Phase του Europa League, όπου είναι πολύ μεγαλύτερα και τα έσοδα για την ομάδα.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ στα πλέι οφ του Europa League.
