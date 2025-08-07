Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-0 τελικό: Δεν μπόρεσαν να σκοράρουν οι δυο ομάδες – Σπουδαίος Ντραγκόφσκι για το «τριφύλλι»

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θέλει να φτάσει στη League Phase της διοργάνωσης
Ο Πελίστρι στο Παναθηναϊκός - Σαχτάρ (ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Europa League
3ος προκριματικός γύρος (1ο ματς)
0 - 0
Ο Πελίστρι στο Παναθηναϊκός - Σαχτάρ (ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

22:53 | 07.08.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και 0-0 μεταξύ Παναθηναϊκού και Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ
22:51 | 07.08.2025
90+1'
Μεγάλη στιγμή για την Σαχτάρ, με τον Ντραγκόφσκι να βγάζει το πλασέ των Ουκρανών
22:51 | 07.08.2025
3 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
22:42 | 07.08.2025
83'
Ο Ρίζνικ έβγαλε με δυσκολία το σουτ του Ζαρουρί
22:40 | 07.08.2025
80'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκός

Ο Σφιντέρσκι νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον πορτιέρε της Σαχτάρ

22:32 | 07.08.2025
74'
Μεγάλη στιγμή για την Σαχτάρ

Υπό την πίεση του Πάλμερ Μπράουν, ο Εγκινάλντο δεν μπόρεσε να νικήσει σε τετ-α-τετ τον Ντραγκόφσκι

22:32 | 07.08.2025
73'
Αλλαγές για την Σαχτάρ

Ο Εγκινάλντο στη θέση του Ελίας και ο Πεδρίνιο αντί του Σαντάνα

22:30 | 07.08.2025
71'

Μακρινό σουτ του Ζαρουρί, η μπάλα πάνω στον Ρίζνι

22:26 | 07.08.2025
68'
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Ντεμπούτο για Ζαρουρί - Πέρασε στη θέση του Τετέ

22:25 | 07.08.2025
64'

Άστοχη κεφαλιά του Ελίας της Σαχτάρ, λίγο πριν τη μικρή περιοχή του Παναθηναϊκού

22:18 | 07.08.2025
60'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Εκτέλεση κόρνερ, ο Τσέριν οήρε την κεφαλιά και έτσειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

22:14 | 07.08.2025
55'
Τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό

Ο Τσέριν στη θέση του Τζούριστς, ο Μλαντένοβιτς στου Κυριακόπουλου και ο Σιώπης σε αυτή του Τσιριβέγια

22:13 | 07.08.2025
Η μεγαλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού στο ματς
22:06 | 07.08.2025
46' Κίτρινη κάρτα στον Κυριακόπουλο
22:04 | 07.08.2025
Δεύτερο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ
22:04 | 07.08.2025
Αλλαγή για την Σαχτάρ. ο Μπορταρένκο αντί του Μαρλόν
21:48 | 07.08.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο ΟΑΚΑ
21:48 | 07.08.2025
45+1'

Ο Ρίζνικ μπλόκαρε το σουτ του Τετέ

21:46 | 07.08.2025
45'

Ο Ρίζνικ μπλόκαρε την κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν, <πό την εκτέλεση κόρνερ του Παναθηναϊκού

21:45 | 07.08.2025
44'
Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Σουτ με τη μια του Πελίστρι από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ πετάχτηκε στο αριστερό του "γα" με έδιωξε σε κόρνερ

21:44 | 07.08.2025
44'
Κίτρινη κάρτα στον πάγκο της Σαχτάρ
21:40 | 07.08.2025
40'

Μακρινό σουτ του Νεβερτόν, ο Ντραγκόφσκι έπεσε και μπλόκαρε

21:38 | 07.08.2025
36'

Αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό, με τον Τζούρισιτς να στρώνει εκτός περιοχής στον Τετέ, το σουτ του οποίου ήταν πολύ άστοχο

21:28 | 07.08.2025
Η μεγάλη ευκαιρία της Σαχτάρ
21:21 | 07.08.2025
20'
Κίτρινη κάρτα στον Τσιριβέγια του Παναθηναϊκού
21:18 | 07.08.2025
17'
Μεγάλη στιγμή για την Σαχτάρ

Μετά από λάθος στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν την μπαλιά στον Σαντάνα, ο παίκτης των φιλοξενούμενων σούταρε μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά, αλλά ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε.

21:17 | 07.08.2025
16'
Κίτρινη κάρτα στον Μάρλον της Σαχτάρ
21:12 | 07.08.2025
11'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Από εκτέλεση του κόρνερ, την προσπάθεια των Ουκρανών να διώξουν, τις κόντρες στα σουτ των Τετέ και Μαξίμοβιτς, ο Τουμπά έγινε αποδέκτης ενός γεμίσματος από δεξιά από τον Κώτσιρα, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ

21:07 | 07.08.2025
6'

Η Σαχτάρ "πατάει" καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ

21:01 | 07.08.2025
"Σέντρα" στο ματς
20:58 | 07.08.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

20:56 | 07.08.2025

Με σημαίες της Ουκρανίας θα βγουν οι παίκτες της Σαχτάρ στον αγωνιστικό χώρο

20:50 | 07.08.2025

Η ενδεκάδα της Σαχτάρ: Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβιγένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μαρλόν, Σουντάκοβ, Οτσερέτκο, Νέβερτον, Άλισον Σαντάνα, Κάουα Ελίας

20:50 | 07.08.2025

Η 11άδα των «πράσινων»: Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια – Τετέ, Πελίστρι, Τζούρισιτς – Σφιντέρσκι

Αναπληρωματικοί: Λαφόντ, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Φίκαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Γερεμέγεφ

20:50 | 07.08.2025

Ο Ρουί Βιτόρια εμπιστεύεται Μαξίμοβιτς – Τσιριβέγια για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού και του τοποθετεί πίσω από την επίθεση τον Τετέ, στην αρχική ενδεκάδα των “πρασίνων”.

20:49 | 07.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ, για την 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

20:49 | 07.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo