Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ 0-0 τελικό: Δεν μπόρεσαν να σκοράρουν οι δυο ομάδες – Σπουδαίος Ντραγκόφσκι για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Ο Σφιντέρσκι νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον πορτιέρε της Σαχτάρ
Υπό την πίεση του Πάλμερ Μπράουν, ο Εγκινάλντο δεν μπόρεσε να νικήσει σε τετ-α-τετ τον Ντραγκόφσκι
Ο Εγκινάλντο στη θέση του Ελίας και ο Πεδρίνιο αντί του Σαντάνα
Μακρινό σουτ του Ζαρουρί, η μπάλα πάνω στον Ρίζνι
Ντεμπούτο για Ζαρουρί - Πέρασε στη θέση του Τετέ
Άστοχη κεφαλιά του Ελίας της Σαχτάρ, λίγο πριν τη μικρή περιοχή του Παναθηναϊκού
Εκτέλεση κόρνερ, ο Τσέριν οήρε την κεφαλιά και έτσειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Ο Τσέριν στη θέση του Τζούριστς, ο Μλαντένοβιτς στου Κυριακόπουλου και ο Σιώπης σε αυτή του Τσιριβέγια
Ο Ρίζνικ μπλόκαρε το σουτ του Τετέ
Ο Ρίζνικ μπλόκαρε την κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν, <πό την εκτέλεση κόρνερ του Παναθηναϊκού
Σουτ με τη μια του Πελίστρι από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ πετάχτηκε στο αριστερό του "γα" με έδιωξε σε κόρνερ
Μακρινό σουτ του Νεβερτόν, ο Ντραγκόφσκι έπεσε και μπλόκαρε
Αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό, με τον Τζούρισιτς να στρώνει εκτός περιοχής στον Τετέ, το σουτ του οποίου ήταν πολύ άστοχο
Μετά από λάθος στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν την μπαλιά στον Σαντάνα, ο παίκτης των φιλοξενούμενων σούταρε μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά, αλλά ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε.
Από εκτέλεση του κόρνερ, την προσπάθεια των Ουκρανών να διώξουν, τις κόντρες στα σουτ των Τετέ και Μαξίμοβιτς, ο Τουμπά έγινε αποδέκτης ενός γεμίσματος από δεξιά από τον Κώτσιρα, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ
Η Σαχτάρ "πατάει" καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Με σημαίες της Ουκρανίας θα βγουν οι παίκτες της Σαχτάρ στον αγωνιστικό χώρο
Η ενδεκάδα της Σαχτάρ: Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβιγένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μαρλόν, Σουντάκοβ, Οτσερέτκο, Νέβερτον, Άλισον Σαντάνα, Κάουα Ελίας
Η 11άδα των «πράσινων»: Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια – Τετέ, Πελίστρι, Τζούρισιτς – Σφιντέρσκι
Αναπληρωματικοί: Λαφόντ, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Φίκαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Γερεμέγεφ
Ο Ρουί Βιτόρια εμπιστεύεται Μαξίμοβιτς – Τσιριβέγια για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού και του τοποθετεί πίσω από την επίθεση τον Τετέ, στην αρχική ενδεκάδα των “πρασίνων”.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ, για την 3ο προκριματικό γύρο του Europa League
