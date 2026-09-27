Η απίστευτη γκάφα του τερματοφύλακα Βοζίνια «κλείδωσε» την ήττα του Πράσινου Ακρωτηρίου από το Μάλι

Ο Βοζίνια εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026 με το Πράσινο Ακρωτήρι -βοηθώντας το να φτάσει μέχρι τους “32” του τουρνουά- όμως πριν από λίγες ώρες υπέπεσε σε σοβαρό σφάλμα, στην ήττα της ομάδας από το Μάλι με 3-1.

Ο Βοζίνια είχε μία κακή στιγμή στο Μάλι – Πράσινο Ακρωτήρι για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027, αφού δεν υπολόγισε σωστά σε μια έξοδό του, έστειλε με το στήθος την μπάλα σε αντίπαλο, με αποτέλεσμα να φέρει σημαντική ευθύνη για το τρίτο γκολ των γηπεδούχων, που διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

BLOOPER DEL DIA: 🇨🇻Vozinha estaba jugando contra Mali🇲🇱 y quiso salir del area haciendo la gran Manuel Neuer. Salió del área, se le escapó la pelota y Cabo Verde terminó perdiendo 3-1. https://t.co/muOHTuvGSU — Mundo Futbol. 🇦🇷 (@MundoFutbol1337) September 25, 2026

Το συγκεκριμένο λάθος ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά από ακόμη μία σοβαρή γκάφα του, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Κόλο Κόλο στο πρωτάθλημα Χιλής, απέναντι στην Ντεπόρτες Κονσεπσιόν.