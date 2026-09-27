Αθλητικά

Η απίστευτη γκάφα του τερματοφύλακα Βοζίνια «κλείδωσε» την ήττα του Πράσινου Ακρωτηρίου από το Μάλι

Η έξοδος του 40χρονου τερματοφύλακα “χαντάκωσε” την προσπάθεια του Πράσινου Ακρωτηρίου
ΦΩΤΟ Marcelo Hernandez
ΦΩΤΟ Marcelo Hernandez/Getty Images
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Ο Βοζίνια εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026 με το Πράσινο Ακρωτήρι -βοηθώντας το να φτάσει μέχρι τους “32” του τουρνουά- όμως πριν από λίγες ώρες υπέπεσε σε σοβαρό σφάλμα, στην ήττα της ομάδας από το Μάλι με 3-1.

Ο Βοζίνια είχε μία κακή στιγμή στο Μάλι – Πράσινο Ακρωτήρι για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027, αφού δεν υπολόγισε σωστά σε μια έξοδό του, έστειλε με το στήθος την μπάλα σε αντίπαλο, με αποτέλεσμα να φέρει σημαντική ευθύνη για το τρίτο γκολ των γηπεδούχων, που διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Το συγκεκριμένο λάθος ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά από ακόμη μία σοβαρή γκάφα του, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Κόλο Κόλο στο πρωτάθλημα Χιλής, απέναντι στην Ντεπόρτες Κονσεπσιόν.

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Αθλητικά
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